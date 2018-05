Männer sollen Küchenhygiene beachten

KÜCHENHYGIENE ⋅ Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen will insbesondere junge Männer mit den vier Grundregeln der Küchenhygiene vertraut machen. Denn sie erkranken am häufigsten an der Durchfallkrankheit Campylobacteriose. Heikel ist vor allem Hühnerfleisch.

