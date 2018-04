Frauen und Männer ab 50 Jahren werden wichtiger für Schweizer Arbeitsmarkt

ARBEITSMARKT ⋅ Immer mehr von den älteren Schweizer Arbeitnehmern sind gut qualifiziert. Werden sie arbeitslos, brauchen sie allerdings länger, um eine neue Stelle zu finden als Jüngere.

Die Situation der älteren Arbeitnehmenden ist Thema einer Nationalen Konferenz am Donnerstag in Bern. Am Runden Tisch sitzen Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann sowie Vertreter der Kantone und der Sozialpartner. Es ist das vierte Mal, dass die Konferenz stattfindet.

Arbeitnehmer ab 50 würden wichtiger für die Wirtschaft, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im Grundlagenpapier zur Konferenz. Grund sind der Babyboom und dass Frauen zunehmend erwerbstätig sind. Im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt sind die Älteren auch besser qualifiziert. Dieser Trend setzt sich fort.

Ältere sind im Vergleich zu Jüngeren weniger oft arbeitslos, wie es im Papier heisst. Doch von den neusten konjunkturellen Verbesserungen profitieren Jüngere eher als Ältere. Bei ihnen sank die Erwerbslosenquote langsamer als bei den Jüngeren, wie das Seco schreibt.

Das Risiko, kein Geld der Arbeitslosenversicherung mehr zu erhalten, ist für Ältere höher. Laut Seco fanden von 2010 bis 2016 45 Prozent der 55- bis 59-Jährigen und noch 30 Prozent der 60- bis 64-Jährigen im ersten Jahr nach der Aussteuerung wieder einen Job. Die Quote für alle Ausgesteuerten lag bei 51 Prozent.



Anstieg bei Sozialhilfebezügern

Auch der Anteil der Sozialhilfebezüger ist bei den Älteren kleiner als bei Jüngeren, ist aber in Prozentpunkten stärker gestiegen. Bei den 56- bis 65-Jährigen lag die 2016 bei 2,9 Prozent und 2011 bei 2,2 Prozent. Bei den 45- bis 55-Jährigen dagegen lag die Sozialhilfe-Quote 2016 bei 3,4 und 2011 bei 3,0 Prozent.

"Die anspruchsvollen Arbeitsmarktbedingungen der letzten Jahre könnten (...) durchaus auch zum überdurchschnittlichen Anstieg der Sozialhilfequote bei den 56-65-Jährigen beigetragen haben", heisst es dazu im Papier.

Die Erwerbslosenorganisation Avenir50plus wirft dem Bundesrat vor, zu wenig zu unternehmen für ältere Arbeitslose. Der Verband und sein Westschweizer Pendant 50etplus kritisierten eine als Vorbereitung zur Konferenz durchgeführte Veranstaltung am vergangenen Montag allerdings als Alibi-Übung und blieben der Runde fern. Schneider-Ammann bedauerte den Boykott und betonte, dass ihm der Einbezug der Betroffenen und die offene Diskussion wichtig seien.



Stellenmeldepflicht ab 1. Juli

An der Nationalen Konferenz zu älteren Arbeitnehmenden von vor einem Jahr hatte die Runde die Stellenmeldepflicht, die mit der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative kommt, als Weg aus der Erwerbslosigkeit gesehen. Beschlossen ist die Meldepflicht inzwischen, aber noch nicht in Kraft.

Erst ab 1. Juli müssen Arbeitgeber Stellen in Branchen mit hoher Arbeitslosigkeit zuerst den Regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) melden. Zunächst gilt ein Schwellenwert von 8 Prozent Arbeitslosen. Ab Januar 2020 werden es dann 5 Prozent sein. (sda)