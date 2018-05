LANDSGEMEINDE GLARUS ⋅ Der scheidende Landammann Rolf Widmer hat am Sonntagmorgen die Glarner Landsgemeinde mit kritischen Überlegungen zu Wohlstand und Glück eröffnet. Das Glücksniveau sei in der Schweiz "niemals im gleichen Ausmass gestiegen", wie das Bruttoinlandprodukt.

Das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz habe sich in den letzten Jahren verdoppelt, sagte Widmer bei strahlendem Sonnenschein vor dem dichtbesetzten Ring auf dem Zaunplatz in Glarus. Das Glücksniveau verharre jedoch auf einem stabilen, wenn auch hohen Niveau.

Wohlstandskrankheiten von heute hätten die Armutskrankheiten von früher schon lange in den Schatten gestellt. Die ketzerische Frage stehe im Raum, ob denn die zivilisierte Gesellschaft die Seele dem Teufel versprochen und als Gegenleistung Wohlstand, Fortschritt und Vergnügen bekommen hat, sagte der Landammann.

Auch die Landsgemeinde sei kein Glücksgarant. Aber sie gebe den Stimmberechtigten nicht nur eine zählbare, sondern auch hörbare Stimme. "Selbst Minderheiten können sich artikulieren und mit Anträgen direkten Einfluss auf Entscheide nehmen", betonte Widmer. Das mache die Glarner Landsgemeinde zu einem "sagenhaften Juwel der schweizerischen Demokratie".

Altgedienter Regierungsrat verabschiedetet

Nach seiner Rede verabschiedete Widmer Amtskollegen Robert Marti. Marti habe sich mit grossem Herz während 40 Jahren für Land und Volk eingesetzt, erklärte Widmer.

BDP-Regierungsrat Marti war seit 1997 im Amt und gehörte damit zu den dienstältesten Regierungsmitgliedern der Schweiz. Marti absolvierte gleich drei zweijährige Amtszeiten als Landammann und leitete sieben Mal die Landsgemeinde. Davor war er viele Jahre Landrat.

Nach der Verabschiedung Martis wurde Justizdirektor Andrea Bettiga (FDP) mit grossem Mehr für eine zweijährige Amtszeit zum neuen Landammann gewählt. Bettiga sitzt seit 2008 in der Regierung und tritt nun aber seine zweite Amtszeit als Regierungschef an. Gleich nach der Wahl übernahm er die Leitung der Landsgemeinde von seinem Vorgänger Widmer.

Lange Traktandenliste mit zwei "dicken Brocken"

Zur Diskussion auf dem Zaunplatz im Zentrum von Glarus stehen dieses Jahr immerhin zwölf Vorlagen und mit zwei grösseren, umstrittenen Finanzierungsgeschäften stehen auch zwei "dicke Brocken" auf der Traktandenliste. Die Landsgemeinde dürfte auch aufgrund des für einmal strahlenden Wetters daher zu den Längeren zählen und über den Mittag hinaus dauern.

Im Ring abgestimmt wird unter anderem über einen Kredit von 12,5 Millionen Franken zur sogenannten "Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen". Bei der Alpenvariante der "To big to fail"-Problematik geht es um nicht weniger als die Unterstützung der angeschlagenen Bergbahnen in Braundwald und in Elm mit Geldern der öffentlichen Hand.

Zu diskutieren geben wird auch der neuen Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden sowie zwischen den Gemeinden.

Raten, mindern und mehren

Die Versammlung, die jedes Jahr am ersten Mai-Sonntag auf dem Zaunplatz stattfindet, ist das oberste gesetzgebende Organ des Gebirgskantons. Sie ist eine Mischung aus Volksabstimmung und Parlament. Die Stimmberechtigten Glarnerinnen und Glarner treffen sich um zu "raten, mindern und mehren".

Die Landsgemeinde stösst auch ausserhalb des Glarnerlandes als Ausdruck für die gelebte direkte Demokratie immer wieder auf grosses Interesse. Dieses Jahr beobachtet Bundesrat Ignazio Cassis auf Einladung der Glarner Regierung das politische Geschehen im Ring aus nächster Nähe. Unter den Gästen weilen zudem Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer und der Regierungsrat des Kantons Solothurn in corpore. (sda)