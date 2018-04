Firmen sollen im Ausland haften

Wenn ein Schweizer Konzern in einem Entwicklungsland Kinder beschäftigt, Flüsse verschmutzt oder in einer Mine nicht für ausreichende Sicherheit sorgt: Wer setzt dann das Recht durch? Um diese Frage geht es bei der Konzernverantwortungs-Initiative. Sie will, dass sich Schweizer Firmen vor einem hiesigen Gericht verantworten müssen, wenn sie im Ausland gegen internationale Menschenrechte verstossen. Wären Entwicklungsländer so aufgestellt wie die Schweiz, bräuchte es diese Initiative nicht. Jeder Staat ist selbst dafür verantwortlich, auf seinem Hoheitsgebiet Recht zu definieren und durchzusetzen. Das Argument der Gegner, die Initiative sei Rechtsexport, ist deshalb nicht komplett von der Hand zu weisen. Allerdings wissen auch sie, dass in vielen Entwicklungsländern der Rechtsstaat kaum funktioniert. Dass damit internationale Konzerne einen Freipass erhalten, wird von der Initiative zu Recht thematisiert. Die Initiative geht allerdings zu weit. Wenn Schweizer Konzerne selbst für Vergehen lokaler Geschäftspartner haften müssten, wäre dies unverhältnismässig und würde die lokale Wirtschaft schwächen, die so wichtig ist für die Entwicklung armer Staaten. Übers Ziel hinaus schiesst die Initiative auch, indem sie Schweizer Firmen für Umweltbeeinträchtigungen verantwortlich machen will. Denn beim Schutz der Umwelt dürften Entwicklungsländer bewusst andere Massstäbe setzen als reiche Staaten wie die Schweiz. Dass das Parlament die Thematik aufnimmt und einen massvollen Gegenvorschlag entwirft, ist deshalb zu begrüssen. Seite 5

