Fahrende in der Schweiz verlieren die Geduld

PLATZMANGEL ⋅ Die Behörden sind dazu verpflichtet, den Fahrenden in der Schweiz genügend Halteplätze zur Verfügung zu stellen. Trotzdem herrscht schon seit Jahrzehnten ein Mangel. Grund dafür ist vor allem der Widerstand der Bevölkerung.

Als sie vernahmen, dass ausländische Fahrende auf dem Weg in ihre Gemeinde waren, verteilten Bewohner stinkenden Hühnermist und dampfende Gülle auf dem Feld neben der Autobahn. So wollten sie verhindern, dass sich erneut eine Gruppe auf der Wiese niederlässt. Wenige Wochen zuvor hatten Fahrende aus Frankreich dort Halt gemacht und die Bevölkerung erzürnt, weil sie Abfall und Dreck hinterliessen.

Diese Szenen spielten sich im letzten Sommer in der bernischen Gemeinde Wileroltigen ab und sorgten in der ganzen Schweiz für Schlagzeilen. Es ist zwar ein aussergewöhnlicher Fall, doch hitzige Diskussionen und breiten Widerstand gibt es hierzulande immer wieder, wenn es um Halteplätze für Fahrende geht. Für Fachleute ist klar: Gäbe es mehr offizielle Plätze mit klaren Regeln, würden Konflikte zwischen Fahrenden und der lokalen Bevölkerung abnehmen. Doch in der Schweiz herrscht diesbezüglich ein akuter Mangel. Es hat zu wenig Halteplätze für ausländische wie auch für Schweizer Fahrende. Und die Situation hat sich sogar noch zugespitzt in den letzten zwanzig Jahren, wie ein Blick in den neusten Standbericht der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende zeigt, der Ende 2016 veröffentlicht wurde. Besonders kritisch ist die Situation bei den Durchgangsplätzen, die sich primär an die Schweizer Fahrenden richten und auf denen sie zwischen Frühling und Herbst Halt machen können, wenn sie auf der Reise sind (siehe Grafik). Nötig wären hierzulande 80 solche Plätze, es gibt jedoch erst rund 30 – das sind 20 weniger als noch im Jahr 2000. Nachholbedarf gibt es aber auch bei den Standplätzen, auf denen die Fahrenden den Winter verbringen können, und den Transitplätzen für ausländische Gruppen. Gemäss Schätzungen bereisen jedes Jahr durchschnittlich 500 bis 800 ausländische Roma-Wagen die Schweiz.

2500 bis 3000 Personen pflegen nomadische Lebensweise

Die Betroffenen verlieren langsam die Geduld: «Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern bereits fünf nach zwölf», sagt Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft der Landstrasse, der Dachorganisation der hiesigen Jenischen und Sinti. Er bezeichnet die gesamtschweizerische Situation als «prekär». Hierzulande gibt es laut dem Bund rund 2500 bis 3000 Jenische und Sinti, die eine nomadische Lebensweise pflegen. Der Platzmangel führt laut Huber dazu, dass es jedes Jahr einen regelrechten Ansturm gibt auf die vorhandenen Halteplätze. «Darum müssen wir immer früher auf die Reise gehen und auch unsere Kinder früher aus der Schule nehmen», sagt er. Laut Christoph Wiedmer, Co-Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker, gibt es auch junge Schweizer Fahrende, die eigentlich gerne nomadisch leben würden, dies wegen des Platzmangels aber nicht tun.



Bevölkerung muss stärker sensibilisiert werden

Der politische Wille, das Problem zu lösen, ist dabei durchaus vorhanden. «Die Politiker haben verstanden, dass etwas passieren muss», sagt Wiedmer. Doch oft scheitern konkrete Vorhaben am Widerstand der Bevölkerung vor Ort, die keinen Halteplatz vor der Haustüre haben will. Ein Beispiel dafür ist der Kanton St.Gallen: Dieser wollte in den Gemeinden Thal und Gossau Durchgangsplätze schaffen. Beide Male sprach sich die Gemeindebevölkerung an der Urne jedoch gegen die dafür nötige Umzonung des betroffenen Geländes aus. Huber hat das Gefühl, dass die Toleranz gegenüber den Jenischen und Sinti und ihrer nomadischen Lebensweise hierzulande vielerorts immer noch fehlt. «Wir haben aber ein Recht auf unseren Lebensraum», sagt er.

Tatsächlich ist die rechtliche Lage klar: Mit der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten von 1995 hat die Schweiz die hiesigen Fahrenden als eine nationale Minderheit anerkannt und sich dazu verpflichtet, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie ihre Kultur pflegen können. Auch das Bundesgericht kam im Jahr 2003 zum Schluss, dass die Nutzungsplanung Zonen und geeignete Plätze vorsehen muss, die für den Aufenthalt von Fahrenden geeignet sind und deren traditioneller Lebensweise entsprechen. Die Bevölkerung müsse noch stärker sensibilisiert und aufgeklärt werden, sagt Hannes Germann, Schaffhauser SVP-Ständerat und Präsident des Schweizerischen Gemeindeverbandes. «Das Ziel sollte sein, dass man die Fahrenden als Bereicherung ansieht.» Der Gemeindeverband fordert, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, um mehr Plätze zu schaffen, und die Aufgabe nicht allein den Gemeinden überlassen wird.



Aktionsplan des Bundes verzögert sich

Im Jahr 2014 besetzten Fahrende die Berner Allmend, um gegen die unbefriedigende Situation zu protestieren. Das führte zu politischen Vorstössen und der Gründung einer Arbeitsgruppe durch das Bundesamt für Kultur (BAK). Vertreten darin sind Fahrendenorganisationen sowie Bund, Kantone, Städte und Gemeinden. Das Ziel: Die Rahmenbedingungen für die fahrende Lebensweise zu verbessern sowie die Kultur der Jenischen, Sinti und Roma zu fördern. Auf Ende 2015 war ein Aktionsplan dazu angekündigt – doch dieser kam nicht. Im Jahr 2016 wurde dann zwar ein Zwischenbericht veröffentlicht, auf das fertige Dokument warten die Betroffenen jedoch bis heute. Warum die Verzögerung? «Es ist eine komplexe Materie», sagt David Vitali, Leiter der Sektion Kultur und Gesellschaft beim BAK. Er versichert aber, dass die Arbeit weitergehe und die Umsetzung einzelner Massnahmen bereits laufe. Im vergangenen Monat hat sich die Arbeitsgruppe letztmals getroffen.

Christoph Wiedmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker ist aber nicht zufrieden: «Es geht einfach nicht vorwärts», sagt er. «Wir haben das Gefühl, dass der Bund keine Entscheide fällen will.» Er nimmt aber alle Akteure in die Pflicht: Auch die Kantone und Gemeinden müssten deutlich mehr tun, um neue Halteplätze zu schaffen, sagt Wiedmer. In ihrem Zwischenbericht von 2016 hat die Arbeitsgruppe das Ziel formuliert, dass es in der Schweiz innerhalb von fünf Jahren genügend Plätze geben soll, um die Nachfrage zu decken. «Ich glaube nicht, dass das alle Kantone schaffen werden», sagt David Huber. Man müsse sich ambitionierte Ziele setzen, wenn man weiterkommen wolle, erwidert David Vitali vom BAK.



