Wir können dort Freunden folgen, die wöchentlich tolle Bilder von ihrer Weltreise posten. Wir werden auf Artikel aufmerksam gemacht, deren Lektüre wir ohne Hinweis möglicherweise verpasst hätten. Und wir bekommen tonnenweise lustige Videos zu Gesicht, die uns die Zeit vergessen lassen. Der Voyeur in uns lässt sich ebenso befriedigen wie der Egomane, welcher der Umwelt dauernd mitteilen muss, wie fantastisch sein Leben gerade läuft.Dafür hätte es die neusten Enthüllungen um die Verwendung von Facebook-Daten zu politischen Zwecken gar nicht gebraucht. Wem es nicht komplett egal ist, was mit den eigenen Daten passiert, der hat schon längst die Sicherheitseinstellungen seines Nutzerkontos nach oben geschraubt. Oder noch besser: Man lässt generell eine gewisse Vorsicht walten, wenn es ums Liken, Sharen und Posten geht. Es müssen ja nicht alle wissen, was ich gestern Abend den Kindern gekocht und welche Hose ich mir gerade gekauft habe.Wir kaufen mit der Cumulus-Karte ein – und legen damit dem Grossverteiler offen, dass wir auf Broccoli und Supersoft-WC-Papier abfahren. Gleichzeitig haben wir auf unserem Smartphone zahlreiche Apps installiert, die unsere Bewegungen permanent aufzeichnen. Big Brother is watching you. Wer an den Segnungen der Digitalisierungen partizipieren will, muss sich ein Stück weit entblössen. Die Prekarisierung der Privatsphäre ist nicht von der Hand zu weisen. Wir werden zu Lieferanten der Big-Data-Industrie.Es lässt viele unbekümmert, wenn sehr private Daten in den Besitz der Allgemeinheit übergehen. Dazu passt auch die verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber der digitalen Sammelwut staatlicher Organisationen. Ob der Geheimdienst im Namen der Terrorbekämpfung mehr Mittel will oder die Invalidenversicherung im Namen der Missbrauchsbekämpfung: Wir sind noch so gerne bereit, Hand zu Überwachungsmassnahmen zu bieten – in der naiven Annahme, wer nichts zu verbergen habe, habe auch nichts zu befürchten. Facebook ist ein durchtriebener Freund, eine Datenkrake, die mit unserer freundlich-arglosen Offenheit Milliarden verdient. Sie weiss, was wir mögen, wie wir leben, wer wir sind.Das gilt im übrigen auch für die vordergründig ausgewogenen News, die uns Facebook in unserem personalisierten Feed täglich vorsetzt. Da ist nichts zufällig, nichts ohne Absicht. Letztlich geht es immer ums Geld. Wer sich dessen bewusst ist, wird kaum Opfer eines manipulativen Vorgehens, wie es Facebook nun in den USA im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump vorgeworfen wird. Abgesehen davon fällt auch dieser Vorwurf letztlich wieder auf die Nutzerinnen und Nutzer zurück. Wer sich manipulieren lässt, ist ein Stück weit selber schuld. Es gibt neben Facebook unzählige andere Quellen, sich eine Meinung zu bilden. Entscheidend ist der Wille, diese Quellen auch zu nutzen und nicht alles für bare Münze zu nehmen, was uns die Facebook-Blase vorsetzt.Stefan Schmid