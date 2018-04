Erster Schweizer Vorlese-Tag am 23. Mai

LEKTÜRE ⋅ In Zeiten immer kürzer werdender Sprachnachrichten über Smartphones soll an einem nationalen Aktionstag das Vorlesen von Büchern ins Zentrum rücken. Am 23. Mai werden in der ganzen Schweiz verschiedene Persönlichkeiten vorzeigen, wie wichtig und schön Vorlesen ist.

