Englers Problem

BUNDESRATSKANDIDAT ⋅ Stefan Englers Name taucht immer wieder auf, wenn es um die Nachfolge von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard geht. Jetzt werfen die Enthüllungen über ein Baukartell in seinem Heimatkanton ein schlechtes Licht auf den Bündner Ständerat.

Ein Politiker ist der Affäre um das Bündner Baukartell bereits zum Opfer gefallen. Es ist Andreas Felix, der Bündner BDP-Präsident. Der Geschäftsführer des kantonalen Baumeisterverbandes wollte eigentlich am 10. Juni in den Regierungsrat einziehen, hat sich letzte Woche aber zurückgezogen (siehe Zweittext). Doch Felix’ Karriere ist nicht die einzige, die unter den Preisabsprachen von Baufirmen leidet. Auch den Bündner CVP-Ständerat Stefan Engler bringt die Geschichte in Nöte.

Der Name des 57-Jährigen fällt regelmässig, wenn es um die Nachfolge der CVP-Bundesrätin Doris Leuthard geht. Engler ist in seiner Partei und im Bundeshaus ein beliebter Mann, gilt als kompetent und kann als ehemaliger Bündner Regierungsrat auch jene Führungsverantwortung vorweisen, die von Bundesratskandidaten so gerne eingefordert wird. Dazu kommt, dass er aus dem Osten des Landes stammt, einem Landesteil, dessen Anspruch auf einen Bundesratssitz weitum anerkannt ist.

Was wusste Engler?

Engler wäre also eigentlich einer, der im Rennen um Leuthards Nachfolge viele Anforderungen erfüllt. Doch jetzt werfen die Vorkommnisse in seinem Heimatkanton ein schlechtes Licht auf ihn. Der Hintergrund: Engler war von 1999 bis 2010 Vorsteher des Baudepartements, jener Behörde also, bei der auch das kantonale Tiefbauamt angesiedelt ist. Und es ist just dieses Amt, das derzeit in den Schlagzeilen steht. Es soll 2009 Hinweise jenes Whistleblowers ignoriert haben, der später die Untersuchungen der Wettbewerbskommission auslöste. Und daneben sollen Listen mit im kommenden Jahr anstehenden kantonalen Bauprojekten umgehend bei den Baumeistern gelandet sein, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Diese, so die Zeitung, hätten dann bereits vor der offiziellen Ausschreibung Absprachen über die Vergaben getroffen.

Wie viel von alldem wusste Engler, der Chef des Departements? Nichts, beteuert er. Das gelte für die Listen mit den anstehenden Projekten. Und das gelte auch bezüglich der Vorwürfe des Whistleblowers. «Das Tiefbauamt ist mit den Vorwürfen nie an mich gelangt. Man ist dort zum Schluss gekommen, dass die vorgelegten Unterlagen zu alt sind», sagt Engler. Er räumt lediglich ein, im Zusammenhang mit einem «submissionsrechtlichen Streit» von Gesprächen des Mannes mit dem Amt erfahren zu haben. Dort sei dieser aber nicht als Whistleblower, sondern als betroffener Firmeninhaber vorstellig geworden. «Von Absprachen war dabei nie die Rede», sagt er.



Balz Bruder

Die Bündner SP-Nationalrätin Silva Semadeni gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. «Ich frage mich schon, wie es möglich ist, dass solch gravierende Vorwürfe nicht an den Departementschef gelangen», sagt sie, «und wenn er auch nur bruchstückhaft davon erfahren hat, stellt sich die Frage, warum er nicht gehandelt hat.» In den Augen Semadenis macht Engler in der Sache so oder so keine gute Figur. Und dann ist da noch ein Verwaltungsratsmandat von Engler, das Semadeni stutzig macht. Der Ständerat wurde im Jahr nach seinem Austritt aus der Regierung Verwaltungsratspräsident der Lazzarini AG, einem jener sieben Unternehmen, die von der Wettbewerbskommission gebüsst wurden. «Wenn ein ehemaliger Baudirektor einen solchen Posten bekommt, stellt sich für mich schon die Frage, ob wir in unserem Kanton ein Filzproblem haben», sagt Semadeni. In ihren Augen wirft die ganze Sache «einen Schatten auf das Image des Ständerats».

Stefan Engler sagt auf Anfrage, er sei im Rahmen eines anwaltlichen Mandats in den Verwaltungsrat der Lazzarini AG gewählt worden. «Ich sitze als unabhängiger Verwaltungsratspräsident in einer Familienunternehmung mit zwei jungen Eignerfamilien, als Schiedsrichter sozusagen», sagt er. Der Verwaltungsrat habe erst im Herbst 2012 von den Weko-Ermittlungen erfahren und sei «völlig konsterniert» gewesen, sagt Engler. Der Bündner will sein Amt im Verwaltungsrat vorderhand behalten. «Ich bin keiner, der wegläuft, sondern will mithelfen, diese schwierige Situation zu bewältigen», sagt er.

Im Kanton Graubünden ist angesichts der Baukartell-Enthüllungen Betriebsamkeit ausgebrochen. Englers Nachfolger im Baudepartement, CVP-Parteikollege Mario Cavigelli, hat eine Untersuchung durch ausserkantonale Experten angekündigt. Und auch im Kantonsparlament fordern SP und SVP eine parlamentarische Untersuchungskommission. Stefan Engler sagt, er begrüsse jede Untersuchung: «Ich bin sehr interessiert an einer Aufarbeitung.»