Der bürgerliche Traum vom Dreierpaket

Henry Habegger

Kommentar: Mehrfachrücktritte sind überschätzt

Mit dem angekündigten Rücktritt von Schneider-Ammann geistert wieder die Idee des Doppelrücktritts herum. Damit könne die Bundesversammlung sicherstellen, dass beide Geschlechter sowie die Landesregionen angemessen im Bundesrat vertreten sind, so das Argument.



Wer das glaubt, sitzt einer Illusion auf. Es ist unrealistisch, dass sich die CVP und FDP auf zwei Kandidaten einigen, die dann durch die Bundesversammlung gewählt werden. Stattdessen werden beiden Fraktionen mehrere Kandidaten vorschlagen – ohne zu wissen, wer sich in der anderen Partei durchsetzen wird. Damit steigt die Gefahr, dass eine Fraktion auf die Nomination einer Frau oder eines Vertreters einer unterrepräsentierten Region verzichtet, in der irrigen Annahme, dass die andere Partei diese Untervertretung behebt.



Für die Parteien ist ein Doppelrücktritt vor allem ein bequemer Weg, Verantwortung abzugeben. Bei gestaffelten Rücktritten hingegen trägt die Partei die volle Verantwortung für ihre Nomination – weil sie weiss, wie ein künftiger Bundesrat zusammengesetzt sein wird. Am Doppelrücktritt hat faktisch vor allem eine Partei ein Interesse: die CVP. Sie stünde nicht am Pranger, wenn anstelle von Doris Leuthard ein Mann gewählt würde.



