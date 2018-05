Bund bleibt bei Meldepflicht hart

INLÄNDERVORRANG ⋅ Nach langem Gezerre hat der Bund bekanntgegeben, welche Berufe unter die Stellenmeldepflicht fallen. Und es zeigt sich: Die Klagen der Bau- und Gastrobranche haben – zumindest bislang – nicht gefruchtet.

Maja Briner

Maja Briner

Ein Restaurantbesitzer, der neues Servicepersonal einstellen will, sollte künftig mehr Zeit für die Suche einplanen: Ab 1. Juli muss er die offene Stelle zuerst dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) melden, bevor er sie öffentlich ausschreiben darf. So sieht es die Meldepflicht vor, die das Parlament im Nachgang der Masseneinwanderungs-Initiative beschlossen hat. Arbeitslose erhalten dadurch einen Vorsprung: Während fünf Tagen sehen nur sie das Stelleninserat.

Seit gestern ist nun klar, für welche Berufe die Meldepflicht gelten soll. Auf der fünfseitigen Liste stehen etwa Küchen- und Servicepersonal, verschiedene Berufe in der Bau- und Uhrenindustrie, landwirtschaftliche Gehilfen, Marketing- und PR-Fachleute, Lageristen und Schauspieler. Betroffen sind auch eher exotische Berufe wie Zirkusarbeiter oder der wissenschaftliche Präparator. Gemäss früheren Angaben fällt etwa jede zehnte Stelle unter die Meldepflicht.

Um die Liste war lange gerungen worden. Die Verordnung macht zwar eine vermeintlich klare Vorgabe: Die Meldepflicht gilt für all jene Berufsarten, bei denen die Arbeitslosigkeit über acht Prozent beträgt. Für Streit sorgt aber die Frage, wie die Berufe kategorisiert werden. Auf der Liste des Bundes stehen nun nur 19 Berufsarten. Diese umfassen zum Teil jedoch eine breite Palette: So sind etwa Fassadenmonteure, Tiefbauarbeiter und Baubiologen in derselben Kategorie.

Die Liste sei zu wenig genau, kritisieren Gastrosuisse und Hotelleriesuisse. Es sei unverständlich, dass sich der Bund auf die Berufsnomenklatur 2000 stütze, sagt Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer. Diese sei zu wenig detailliert und unterscheide etwa beim Küchenpersonal nicht zwischen ungelernten und gelernten Angestellten. «Dadurch fallen zum Beispiel Köche unter die Stellenmeldepflicht, obwohl die Arbeitslosenquote deutlich unter acht Prozent liegt», sagt er: «Das ist inakzeptabel.»

«Wie eine Reise in die Vergangenheit»

Unzufrieden ist auch der Baumeisterverband. Die Liste sei «sehr unbefriedigend», sagt Silvan Müggler, Leiter Volkswirtschaft. Auch er kritisiert, dass nicht zwischen gelernten und ungelernten Arbeitskräften unterschieden wird. «Zudem gibt es bei den Berufsbezeichnungen grosse Unklarheiten.» Manche Begriffe wie «Allrounder Gewerbe-Bau» seien im Arbeitsmarkt nicht gebräuchlich. «Die Arbeitgeber wissen deshalb teilweise gar nicht, welche Stellen unter die Meldepflicht fallen», sagt er.

Kritik kommt auch aus der Uhrenbranche. Die Berufsbezeichnungen seien veraltet, sagt François Matile vom Arbeitgeberverband der Schweizer Uhrenindustrie: «Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit.» Uhrfedermacher gebe es zum Beispiel heute keine mehr.

Die Unzufriedenheit der betroffenen Branchen kommt nicht überraschend. Bereits die provisorische Liste von letztem Sommer hatten sie heftig kritisiert. An dieser haben sich seither im Wesentlichen nur zwei Dinge geändert: Erstens hat das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) nun alle Berufsbezeichnungen detailliert aufgeführt, die zu einer Kategorie gehören. Zweitens ist in mehreren Berufen die Arbeitslosigkeit gesunken, sodass sie nicht mehr meldepflichtig sind. Das gilt etwa für Biologen, Soziologen, Politologen und Geisteswissenschafter, aber auch für Schweisser und Giesser.

Seco gelobt Besserung

Das Seco verteidigt sich gegen die Kritik der Wirtschaft. Man verwende die Bezeichnungen der Berufsnomenklatur 2000, weil keine andere einen so hohen Detaillierungsgrad aufweise, erklärt ein Seco-Sprecher. Künftig soll diese aber noch besser werden: Der Bund will die Bezeichnungen überarbeiten. Ziel ist, dass die neue Fassung bereit steht, wenn die Meldepflicht 2020 auf Berufe mit Arbeitslosigkeit von über fünf Prozent ausgedehnt wird.

Dem Baumeisterverband geht das zu langsam. «Es braucht bereits auf den 1. Juli eine erste grobe Verbesserung, sonst droht Chaos», sagt Müggler. Die betroffenen Branchen hoffen nun auf den Bundesrat, der definitiv über die Liste entscheidet. «Wir werden Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann in einem Brief auffordern, die Berufskategorien zu ändern», sagt Platzer. «Wenn man weiss, dass es einen Systemfehler gibt, dann sollte man diesen auch korrigieren.» Der Entscheid wird im Mai erwartet.