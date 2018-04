Mehr Radium-Liegenschaften als angenommen

RADIUM ⋅ In über 1000 ehemaligen Uhrenateliers in der Schweiz ist möglicherweise mit Radium gearbeitet worden. Zu diesem Schluss kommt die Universität Bern in einer Studie. Damit sind fast doppelt so viele Liegenschaften betroffen wie ursprünglich angenommen.

Anzeige:

Anzeige: