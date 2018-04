Bei Zeckenstich kann Hasenpest drohen

IMMER MEHR FÄLLE IN DER SCHWEIZ ⋅ Die Hasenpest ist in der Schweiz seit 2015 auf dem Vormarsch. Von 31 gemeldeten Fällen in den Jahren 2010 bis 2016 stieg die Zahl 2017 mit 129 Meldungen auf mehr als das Vierfache. Regional gibt es Unterschiede.

