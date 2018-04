Bauernpräsident übt Selbstkritik

GEWÄSSERSCHUTZ ⋅ Der Druck auf die Schweizer Bauern wächst, weniger Pestizide einzusetzen. Bauernpräsident Markus Ritter signalisiert Einsicht – und will so auch einer Initiative entgegentreten.

Andrea Tedeschi

Der oberste Bauer der Schweiz gelobt Besserung. An einer ­Tagung zum Thema Gewässerschutz sagte Markus Ritter in Bern vor 200 Fachleuten für Abwasser- und Gewässerschutz: «Unser Ziel muss es sein, nur so viel Pflanzenschutzmittel wie nötig zu verwenden und so wenig wie möglich.» Je weniger Pestizide die Bauern einsetzten, umso mehr Kosten würden sie sparen, sagte der CVP-Nationalrat (SG).

Ritters Aussagen dürften damit zusammenhängen, dass der Druck auf die Bauern stark gestiegen ist. Da ist die Initiative «für sauberes Trinkwasser». Sie will, dass das Wasser sauber und trinkbar bleibt. Darum sollen nur noch jene Bauern Direktzahlungen erhalten, die keine Pestizide verwenden. Die Initiative geht so weit, dass sie auch Bauern von den Subventionen ausschliessen will, die biologisches Pflanzenschutzmittel versprühen. Die Initianten argumentieren: Wer von hohen staatlichen Zuschüssen profitiert, soll Natur und Wasser Sorge tragen und auf den Einsatz von Pestiziden verzichten.

Widerspruch im System aufheben

Experten halten Pestizide für eine der grössten aktuellen Bedrohungen des Trinkwassers. Über 2000 Tonnen versprühen die Schweizer Bauern pro Jahr, 40 Prozent der Gewässerverschmutzung ist auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Das ist selbst für Markus Ritter zu viel: «Wir müssen bei den Pflanzenschutzmitteln mehr Schwerpunkte setzen.» Letztes Jahr stellte die Nationale Grundwasserbeobachtung Naqua an jeder fünften Grundwasser-Messestelle Rückstände von Pflanzenschutzmitteln fest, die über dem Grenzwert lagen – überwiegend in Gebieten, in denen intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Der Schweizerische Bauernverband (SBV) lehnt die Trinkwasser-Initiative mit der Begründung ab, dass der Anbau von Gemüse, Obst, Kartoffeln, Raps oder Zuckerrüben ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unmöglich sei. Ritter schätzte den Ernteausfall jüngst im «Schweizer Bauer» auf 20 bis 40 Prozent. Boden und Maschine seien kapitalintensiv, der Ernteertrag müsse daher stimmen, und die Äpfel und Rüebli sollten für den Konsumenten ohne Makel sein, weil er sie sonst nicht kaufe. Auch Schweizer Biobauern verzichten darum nicht auf Pflanzenschutzmittel, auch wenn sie weit weniger verwenden als herkömmliche Bauern. Trotzdem dürfte der Druck auf die Landwirte bestehen bleiben, massvoll mit Pestiziden umzugehen. Derzeit sammelt eine Westschweizer Bürgerbewegung Unterschriften für eine weitere Initiative, die den Einsatz von Pestiziden verbieten will. Ritter zeigt Verständnis: «Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist eine einfache Methode, wirkungsvoller ist sie vielfach nicht.» Um Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, gebe es verschiedene Möglichkeiten. Erstens mit mechanischer Bekämpfung. Es sei besser, sagt Ritter, den Maisanbau mit Pflug statt ohne zu bestellen, da dies die Erde lockere. Und das möge der Mais. Selbst Ritter fordert: «Wir müssen den Widerspruch im System aufheben, dass pflugloser Anbau mit Direktzahlungen gefördert wird.»

Fachleute sind zuversichtlich

Zweitens liegt die Hoffnung darin, dass die Forschung Pflanzensorten schafft, die gegen Insekten und Krankheiten resistenter sind. Drittens liegt Potenzial bei den Bauern selbst. Noch immer reinigen viele ihre Spritzmaschinen nach Gebrauch auf dem Hof statt auf dem Feld. Die meisten Pestizide gelangen so direkt in die Kanalisation. Daher sollten Bauern besser ausgebildet und sensibilisiert werden, sagt Ritter. Von der Trinkwasser-Initiative hält er dagegen nicht viel, weil die Landwirtschaftsprodukte teurer würden und der Konsument das auch bezahlen müsse. Ob der Konsument dazu bereit ist, wird sich weisen. «Chancenlos ist die Initiative nicht», schätzt Heinz Habegger, Präsident des Verbands für Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA). Das Thema Trinkwasser bewege die Leute, denn sie wollten eine Landwirtschaft, die sauber produziere. Dem VSA geht die Initiative dennoch zu weit, weil sie auch den Einsatz biologischer Pflanzenschutzmittel ausschliesst. Habegger ist trotzdem zuversichtlich, dass sich etwas ändern wird: «Markus Ritter ist einsichtig, und wir glauben, dass es ihm mit ­seiner Selbstkritik ernst ist.»