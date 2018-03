Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in Arosa

FLUGZEUGABSTURZ ⋅ Beim Unfall eines Kleinflugzeugs im Rahmen einer Flugshow in Arosa GR sind am Samstagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Das Flugzeug konnte beim Starten nicht abheben und kollidierte mit einer Stahlseilbrücke am Ende der Startbahn.

