Zürich punkto Lebensqualität auf Platz zwei

STÄDTERANKING ⋅ Zürich ist einer Studie zufolge die Stadt mit der weltweit zweithöchsten Lebensqualität. Unter den Top-Ten sind auch die Schweizer Städte Genf (Rang 8) und Basel (Rang 10). Bern belegt im Ranking den 14. Platz.

In der am Dienstag veröffentlichten jährlichen Rangliste des Beratungsunternehmens Mercer landete die österreichische Hauptstadt Wien auf dem ersten Platz. München und die neuseeländische Grossstadt Auckland teilen sich den dritten Rang.

Wien führt das Ranking das neunte Jahr in Folge an. Mercer lobt unter anderem die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs und das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot.

Mercer untersucht für sein Ranking die Lebensqualität in 231 Grossstädten in aller Welt. Berücksichtigt werden dazu 39 Kriterien, darunter die Gesundheitsversorgung, das Verkehrsangebot, die Luftverschmutzung, die Sicherheit und die politische Stabilität. Die Studie richtet sich an Regierungen und Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden.

Auf den letzten Plätzen der Rangliste landen die irakische Hauptstadt Bagdad (Platz 231), die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui (230), die jemenitische Hauptstadt Sanaa (229) und Haitis Hauptstadt Port-au-Prince (228). Gründe sind unter anderem politische Instabilität, Armut und das Klima.

Die Vergleichsstudie zur Bewertung der Lebensqualität von Expatriates wurde bereits zum 20. Mal durchgeführt, wie Mercer weiter mitteilte.

Bei Hygiene belegt Zürich den 8. Platz

Wichtige Faktoren für die Lebensqualität einer Stadt sind gemäss dem Beratungsunternehmen Mercer auch Entsorgung und Hygiene. Erstmals hat Mercer deshalb dieses Jahr ein separates Ranking zu dieser Thematik erstellt. Berücksichtigt wurden dabei Abfallbeseitigung, Abwasserinfrastruktur, Wasserqualität sowie Luftverschmutzung.

Bei dieser Rangliste steht Honolulu zuoberst auf dem Podest, gefolgt von Helsinki und Ottawa auf dem 2. Rang. In diesem Ranking belegt Zürich den achten Platz. Basel, Bern und Genf folgen auf Platz 14. (sda/afp)