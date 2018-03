Überschlag auf Schnee - Frau verletzt

VERKEHRSUNFALL ⋅ Eine 25-jährige Lenkerin ist am Montag in Maienfeld GR mit ihrem Auto auf schneebedeckter Strasse auf dem Dach gelandet. Die Frau wurde beim Selbstunfall leicht verletzt.

Die Automobilistin war von Balzers FL in Richtung Maienfeld unterwegs, als ihr Wagen in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und gegen eine Böschung fuhr. Wie die Bündner Polizei am Dienstag mitteilte, überschlug sich der Personenwagen und blieb auf dem Dach liegen.

Sämtliche Airbags waren beim Unfall aktiviert worden, und die Lenkerin konnte das Auto selber verlassen. Eine Drittperson fuhr die Verunfallte zur ambulanten Behandlung zum Kantonsspital Graubünden nach Chur. Das Auto wurde total beschädigt. (sda)