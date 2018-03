Tote bei Hochhaus-Brand in Vietnam

HOCHHAUS-BRAND ⋅ Bei einem Grossbrand in einem Hochhaus sind in der vietnamesischen Millionenmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt am Freitag mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 14 Bewohner mussten mit teils lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

