Tagblatt-Journalisten und ihre Büros: "Fast wie mein Zuhause"

UMZUG ⋅ Das St.Galler Tagblatt bezieht Anfang April einen modernen Newsroom an der Fürstenlandstrasse. Journalistinnen und Journalisten bieten einen letzten Blick in ihre alten Büros.

Fotos: Michel Canonica

, früherer Kultur- und heutiger Ostschweiz-Redaktor: "Noch dampft ein Funken Feu sacré im Sankt Ghetto, wie es auf dem Musikfestivalplakat der Berner Dampfzentrale an der Wand heisst? Schöne Verklärung! Aber es stimmt schon: Früher, also bis vor kurzem, da qualmten Journalisten noch in ihrer persönlichen Schreibstube. Ich erinnere mich an Zigis, Stumpen oder Backpfeifen rauchende Kollegen, die man in ihren Büros hinter Stapeln von Dossiers und Zeitungen kaum noch fand…", Ressortleiterin Focus: "Meine Schreib- und Denkstube. Als Zeitungsjournalistin liebe ich Papier in allen Formen. Aus dem bunten Chaos entsteht täglich eine wohldosierte Portion Kreativität.", Redaktorin Ressort Focus: "Wenn unsere Bücher reden könnten... Jedenfalls duften sie, fast wie die in einer Bibliothek. Und inspirieren uns zu kreativen Geschichten, kleinen, grossen, unterhaltsamen, ernsthaften.", Reporter der Ostschweiz am Sonntag: "Ordnung ist das halbe Leben. Die guten Geschichten stecken in der anderen Hälfte.", Fotograf und Videomacher: "Das ganze Chaos ist bloss dazu da, damit niemand auf die Idee kommt, meinen Platz zu benutzen.", Wirtschaftsredaktor: "Drinnen, hören, was geht. Gute Geschichten finde ich draussen – auch über den Wolf."