Streit in Vorarlberg endet mit Schiesserei

VORARLBERG ⋅ Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Klaus (Bezirk Feldkirch) nach einem Streit mit einer Luftdruckpistole mehrere Schüsse auf einen 42-jährigen Mann abgegeben. Das Opfer erlitt Verletzungen am Bauch, am Rücken und am Kopf. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.





Die beiden Männer trafen gegen 20 Uhr bei der Bahn-Haltestelle in Klaus auf das spätere Opfer. Aus noch unbekanntem Grund entbrannte ein Streit, in dessen Verlauf der 24-Jährige die Luftdruckpistole zog und die Schüsse abfeuerte.



Der 42-Jährige wurde ins Spital eingeliefert, er dürfte aber noch am Donnerstag wieder aus dem Spital entlassen werden. Die Beschuldigten werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. (sda) Der 24-Jährige und sein 22-jähriger Begleiter flüchteten vom Tatort. Sie wurden aber kurze Zeit später festgenommen, wie die Vorarlberger Polizei mitteilte.Die beiden Männer trafen gegen 20 Uhr bei der Bahn-Haltestelle in Klaus auf das spätere Opfer. Aus noch unbekanntem Grund entbrannte ein Streit, in dessen Verlauf der 24-Jährige die Luftdruckpistole zog und die Schüsse abfeuerte.Der 42-Jährige wurde ins Spital eingeliefert, er dürfte aber noch am Donnerstag wieder aus dem Spital entlassen werden. Die Beschuldigten werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. (sda)