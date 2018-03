So schützen Sie Ihr Facebook-Konto vor Datenklau

Boas Ruh, NZZ

Facebook kommt nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Einmal mehr werden dem Netzwerk massive Versäumnisse beim Datenschutz vorgeworfen. Die Firma Cambridge Analytica soll Nutzerdaten für Wahlwerbung genutzt haben – und zwar auf unerlaubte Weise, wie Facebook sagt.



Sie sind als Facebook-Nutzer aber Datenklau, wie im Fall Cambridge Analytica geschehen, nicht komplett ausgeliefert. Wir erklären Ihnen, wie Sie die Weitergabe persönlicher Daten unterbinden.

Wer auf Facebook Spiele oder Apps verwendet, gewährt diesen Programmen automatisch Zugriff auf persönliche Daten. Dies können Name, Alter, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Arbeitgeber oder Fotos sein. Wie lassen sich Zugriffsrechte für Apps überprüfen und deaktivieren?

Im linken Menu «Apps» auswählen (oder hier via Direktlink)

Facebook gibt jedoch nicht nur selbst personenbezogene Daten an Dritte weiter. Auch Freunde geben unter Umständen Daten weiter – und zwar, ohne dass der Nutzer davon erfährt. Standardmässig sind dies zum Beispiel Geburtsdatum, Beziehungsstatus oder Wohnort. So kann ein Nutzer, selbst wenn er sämtliche Apps und Spiele deinstalliert, ausspioniert werden. Wie lassen sich Zugriffsrechte für Apps, die von Freunden verwendet werden, überprüfen und deaktivieren?

In den App-Einstellungen (siehe oben) den Punkt «von anderen Personen verwendete Apps» auswählen

Selbst mit den verschärften Sicherheitseinstellungen gilt: Wer Daten an Dritte weitergibt (zum Beispiel an Facebook), ist stets einem Risiko ausgesetzt, dass diese Daten missbraucht werden könnten. Wer das Vertrauen in Facebook verloren hat, sollte bedenken, welche Informationen er dem Netzwerk anvertraut. Als radikalste Variante bleibt zum Schluss noch eines: Wie lässt sich ein Facebook-Account wieder löschen?