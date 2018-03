Verletzter bei weiterer Explosion in Austin

USA ⋅ Im US-Staat Texas ist die Serie von Paketexplosionen auch am Dienstag nicht abgerissen. Im Kurierunternehmen FedEx in der Kleinstadt Schertz ging ein Paket auf einem Förderband in die Luft. Am Abend wurde aus der Nähe von Austin eine weitere Explosion gemeldet.

