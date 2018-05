Schwesterchen, komm, streit mit mir

GESCHWISTERMOBBING ⋅ In der Kindheit lernen Brüder und Schwestern mit Konkurrenz umzugehen und die eigenen Interessen zu verteidigen. Wird aber nicht fair gezankt, schadet das der Seele – manches Mal ein Leben lang.

Liebe und Hass, Rivalität und Verbundenheit sind Gefühle, die manchmal stündlich wechseln können. Dass das so ist und wie man damit umgehen kann, lernen wir schon im Kinderzimmer – falls wir Geschwister haben. Streit unter Geschwistern ist normal und stärkt uns wohl auch fürs spätere Leben. Weil aber die Rangeleien unter Brüdern und Schwestern als so natürlich gelten, werden sie recht oft verharmlost. Eltern mischen sich häufig nicht ein, wenn sich der Nachwuchs zankt. Sie sagen sich: «Das haben wir doch auch durchgemacht – und sind gut rausgekommen.»

Seit einigen Jahren weiss die Forschung jedoch: Artet der Geschwisterstreit in Mobbing aus, kann das ernste Folgen für die Gesundheit haben. Die Quälereien hinterlassen ihre Spuren. 2014 machte eine Studie der Universität Oxford von sich sprechen: Die Forscher hatten rund 7000 Kinder im Alter von zwölf Jahren zu ihrem Verhältnis zu den Geschwistern befragt. Beispielsweise danach, ob Bruder oder Schwester hässliche Dinge zu ihnen sagten, sie ignorierten, Lügen über sie erzählten oder sie gar körperlich angingen. Anschliessend wurde sechs Jahre lang die Entwicklung der Psyche der befragten Kinder beobachtet.

Mein Bruder ist der Beste Für all die bösen Dinge, die ich meinem jüngeren Bruder angetan habe, würde der Platz an dieser Stelle nicht reichen. Ich habe ihm unter anderem gesagt, dass er adoptiert sei, und habe ihm einmal mit einer Röhre eins über den Kopf gehauen. Das sind so ein bisschen die Eisberge in einem Meer vieler Gemeinheiten. Ich würde nicht einmal behaupten, dass wir beide schuld sind: Ich glaube, der Streithahn unter uns, der war ich. Punkt. Und so stritten und stritten und stritten wir uns. Mal mit Worten, mal mit Händen, mal mit Füssen, mal mit Bissen. Ich habe keine Ahnung mehr, wann es angefangen hat, und ebenso wenig Ahnung, wann es wieder aufgehört hat – wohl so mit Einsetzen der Pubertät. Immerhin: Es hat aufgehört. Nach der Streitphase kam dann aber vielleicht die schlimmere Phase: die Egal-Phase. Es war mir einfach Wurst, was der Bruder macht. In den letzten Jahren dann die Gegenbewegung. Mittlerweile bin ich meinem Bruder so nahe wie noch nie. Mehr noch: Ich würde heute sogar sagen, dass er der beste Bruder der Welt ist. Er kann alle Dinge, die ich nicht kann. Er kann Pingpong spielen, er kann sich einen Bart wachsen lassen, und er ist handwerklich unfassbar begabt. Während wir uns früher wegen unserer Unterschiede gestritten haben, schätzen wir nun, dass wir uns ergänzen. Wobei: Ich profitiere deutlich mehr als er. Dafür Danke, lieber Bruder. Für all die bösen Dinge, die ich meinem jüngeren Bruder angetan habe, würde der Platz an dieser Stelle nicht reichen. Ich habe ihm unter anderem gesagt, dass er adoptiert sei, und habe ihm einmal mit einer Röhre eins über den Kopf gehauen. Das sind so ein bisschen die Eisberge in einem Meer vieler Gemeinheiten. Ich würde nicht einmal behaupten, dass wir beide schuld sind: Ich glaube, der Streithahn unter uns, der war ich.

Bei drei oder mehr Kindern wird häufiger gemobbt

Das Ergebnis der britischen Studie war: Regelmässig durch Geschwister gemobbt zu werden, erhöht das Risiko, im späteren Leben an einer Depression zu erkranken. Die rund 800 Mädchen und Buben, die sechs Jahre zuvor angegeben hatten, von Geschwistern mehrmals in der Woche gemobbt zu werden, litten mit 18 Jahren doppelt so häufig an Depressionen, Angststörungen oder Selbstverletzungen wie die nicht gemobbten Studienteilnehmer. Mädchen waren durch das Geschwistermobbing etwas stärker betroffen als Buben. Und das vor allem in Familien mit drei oder mehr Kindern. Verantwortlich waren gemäss Studie häufig ältere Brüder.

Je mehr Kinder Eltern haben, desto weniger Aufmerksamkeit erhält das einzelne Kind. Manchmal bilden sich dann Koalitionen unter den Kindern oder die Eltern bevorzugen etwa das älteste oder jüngste Kind. Sigmund Freud beispielsweise, ältestes von acht Kindern und Liebling der Mutter, schätzte sich glücklich ob der «Zuversicht des Erfolgs», welche ihm die Mutter mit auf den Weg gegeben habe. Wie es seinen jüngeren Geschwistern diesbezüglich erging, kann man nur mutmassen.

Rivalinnen und Komplizinnen Wer kann besser tauchen? Meine zehnjährige Schwester und ich schwammen im Pool um die Wette. Ich hielt die Luft an, bis mir fast der Kopf platzte. Umsonst: Meine eineinhalb Jahre jüngere Schwester tauchte länger und weiter. Das kratzte an meinem Stolz, war ich doch die Ältere. Dass sie mir im gleichen Sommer auch noch die beste Freundin ausspannte, betrübte mich noch mehr. Wir sahen aus wie drei blonde Engel. Aber wir rissen uns an den Haaren, klauten uns Klamotten, schnüffelten uns hinterher, zischten uns Schimpfworte zu. Dass wir uns das Schlafzimmer teilen mussten, machte die Sache nicht einfacher. Psychologen sagen, dass man profitiert, wenn man als Kind streiten lernt. Trotzdem tut es mir leid, wie fies ich war. Wenn es hart auf hart kam, hielten wir aber zusammen. Bastelten Zwergenhäuser im Wald, balancierten auf Baumstämmen über dem Bach, flüsterten uns vor dem Einschlafen Geheimnisse zu. Und heute? Treffe ich eine Schwester oft, die andere selten, da sie in einer anderen Stadt lebt. Wir würden um keinen Preis mehr zusammen wohnen. Doch wir sind uns nah, kennen uns ja in- und auswendig. Familie ist der Ort, an dem alle Masken fallen, wo man sein kann, wie man ist. Auch mit verheultem Gesicht und verquollenen Augen. Was auch immer du für Mist gebaut hast, sie fangen dich auf. Und du sie. Eigentlich wunderbar, zwei Schwestern zu haben. Wer kann besser tauchen? Meine zehnjährige Schwester und ich schwammen im Pool um die Wette. Ich hielt die Luft an, bis mir fast der Kopf platzte. Umsonst: Meine eineinhalb Jahre jüngere Schwester tauchte länger und weiter. Das kratzte an meinem Stolz, war ich doch die Ältere. Dass sie mir im gleichen Sommer auch noch die beste Freundin ausspannte, betrübte mich noch mehr. Wir sahen aus wie drei blonde Engel. Aber wir rissen uns an den Haaren, klauten uns Klamotten, schnüffelten uns hinterher, zischten uns Schimpfworte zu. Dass wir uns das Schlafzimmer teilen mussten, machte die Sache nicht einfacher. Psychologen sagen, dass man ...

Auf der Hand liegt: Werden Geschwister ungleich behandelt, vergrössert dies noch das ohnehin vorhandene Konkurrenzverhalten. Es muss ja nicht gleich zum Brudermord kommen wie im Alten Testament bei Kain und Abel. Dass aber gerade zwei Brüder sich ein Leben lang rangeln können, wissen viele Menschen aus eigener Erfahrung. Und auch von den berühmten Brüdern Thomas und Heinrich Mann ist bekannt, dass sie einander nicht sehr grün waren. Im Buch «Geschwisterbeziehung und seelische Erkrankung» zitiert Autorin Dorothee Adam-Lauterbach Thomas Mann mit seiner Aussage, dass das «Bruderproblem das eigentlich schwerste in seinem Leben sei».



Geschwister unterscheiden sich oft sehr voneinander

Bereits 2006 schreibt der «Spiegel» im Artikel «Rivalen fürs Leben», dass sich Geschwister, obwohl mit demselben Erbgut ausgestattet und in derselben Umgebung aufgewachsen, in ihren Persönlichkeitsmerkmalen oft stärker voneinander unterschieden als willkürlich auf der Strasse aufgelesene Personen mit ähnlichem Alter und ähnlicher sozialer Herkunft dies voneinander tun. Und: Eltern behandelten ihre Kinder weder gleich, noch hätten sie alle gleichermassen lieb. «Oft haben Vater und Mutter unterschiedliche Favoriten. In den USA, so das Ergebnis zweier Grossstudien, bevorzugen die meisten Mütter das jüngere Kind.» Auch interessant und irgendwie kaum verwunderlich: In ihren Vorstellungen hätten Geschwister nie dasselbe Elternhaus.

Weiter zitiert der «Spiegel» den deutschen Wissenschaftler und Buchautor Hartmut Kasten. Eine Faustregel sei: «Kleiner Altersabstand und gleiches Geschlecht produzieren zwischen gesunden Geschwistern grösstmögliche Nähe, Liebe und Zuneigung – aber auch Aggressivität, Ablehnung und Rivalität bis zum Hass.» Dass die jeweilige Geschwisterkonstellation massgeblich für das miteinander Auskommen und ebenso für die persönliche Lebensgeschichte ist, weiss auch die Luzerner Psychoanalytikerin Marie-Claire Zingg. Zingg betont, in ihrer Arbeit stets die Geschwisterkonstellation eines Menschen zu berücksichtigen: «Das Thema war zu lange aussen vor – immer stand die Beziehung der Kinder zu den Eltern im Vordergrund.»

«Wer mobbt, leugnet das Quälen» Anette Lippeck ist Diplompsychologin (Universität) mit eigener Praxis in Stans und beschäftigt sich unter anderem mit zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie und am Arbeitsplatz. Anette Lippeck, Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz, unter Geschwistern – es scheint heutzutage überall gemobbt zu werden? Ich hätte da eine Bemerkung vorneweg: Ich behaupte, Mobbing ist so alt wie die Menschheit selbst. Studien weisen darauf hin, dass Mobbing, auch unter Geschwistern, psychisch sehr belastend ist. Wieso? Zum Mobbing gehört meiner Meinung nach nicht nur ein gewisses Ausmass an aggressiven Drangsalierungen und systematischen Schikanen, sondern auch, diese seelischen Misshandlungen gegenüber dem Opfer zu leugnen. Dieses Leugnen kann auf das Opfer fatal wirken, bis hin zu schweren psychosomatischen und psychischen Erkrankungen. Aber Rivalität unter Geschwistern ist ja nicht gleich Mobbing? Eine gewisse Geschwisterrivalität entspricht unserer realen menschlichen Existenz und bereitet uns schon im Kindesalter auf eine Welt vor, die nun mal unvollkommen und alles andere als nur harmonisch und friedlich ist. Kinder lernen mit Geschwistern zu streiten, Niederlagen einzustecken und sich neu zu orientieren. Unter Anleitung kompetenter Eltern erwerben streitende Geschwister die Fähigkeit, sich zu erklären und zu versöhnen. Reine Geschwisterrivalität ist noch kein Mobbing. Wie kommt es zum Mobbing in der Familie? Oft entspricht das Opferkind in einem wichtigen Punkt nicht den Anforderungen der Eltern. Und nicht selten spüren Geschwisterkinder die unausgesprochenen Erwartungen der Eltern und übernehmen an deren Stelle das Ausgrenzen. Wenn Vater und Mutter da nicht eingreifen, wird aus Rivalität schnell Mobbing. Wie wirkt sich solch ein Mobbing auf die Opfer langfristig aus? Wer in der Herkunftsfamilie gemobbt wurde, trägt schwer daran. Manchmal jahrzehntelang. Viele Opfer erleben noch lange, nachdem sie die Familie verlassen haben, Trauer, Verzweiflung, Scham und Verwirrung der Gefühle. Und: Es ist die Erfahrung der jungen Jahre, die es wahrscheinlich macht, auch als Erwachsener gemobbt zu werden – weil die Betroffenen als Kind nicht erleben durften, wie es ist, geschätzt und geschützt zu werden. Was können Eltern tun, deren ­Kinder ein Geschwister mobben? Der erste Schritt ist schon gemacht, wenn die Eltern das Mobbing realisieren und auch, dass es vielleicht etwas mit ihnen selbst zu tun hat. Der zweite Schritt kann sein, mutige Antworten zu suchen auf Fragen wie: Was kann ich selbst an meinem Kind nicht leiden? Und dann sich klarmachen: Was sind die Stärken des gemobbten Kindes? Die Eltern sollten das Kind unterstützen und mit den Geschwistern Klartext reden. (sh) Anette Lippeck ist Diplompsychologin (Universität) mit eigener Praxis in Stans und beschäftigt sich unter anderem mit zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie und am Arbeitsplatz. Anette Lippeck, Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz, unter Geschwistern – es scheint heutzutage überall gemobbt zu werden? Ich hätte da eine Bemerkung vorneweg: Ich behaupte, Mobbing ist so alt wie die Menschheit selbst. Studien weisen darauf hin, dass Mobbing, auch unter Geschwistern, psychisch sehr belastend ist. ...

Die Psychoanalytikerin stellt klar: «Generell haben Kinder gerne Geschwister, die Liebe zu den Brüdern und Schwestern ist gross.» Marie-Claire Zingg weist zudem darauf hin: «Im Vergleich zur Beziehung zu den Eltern ist die Beziehung zu den Geschwistern freier und nicht so reglementiert. Das gibt Spielraum – im Positiven wie im Negativen. Geschwister können Rivalen wie Verbündete sein.» Und Rivalen werden sie vermutlich eher, ist der Altersabstand gering – da geht Zingg mit der allgemeinen Forschung einig: «Bekommt ein Kind mit anderthalb Jahren ein Geschwisterchen, befindet es sich gerade in der sogenannten Wiederannäherungskrise zur Mutter. Es kann nun gehen und sprechen und realisiert, dass es von der Mutter getrennt existiert. Diese Erkenntnis verunsichert. Kommt nun ein zweites Kind auf die Welt und fordert viel mütterliche Aufmerksamkeit, verstärkt das die Krise beim ersten Kind.»

Im Gegensatz dazu habe ein etwa vierjähriges Kind viel mehr Möglichkeiten, auf das Geschwisterchen einzugehen. «Dieses Kind fühlt sich gleichwertig. Weil es das Verhalten der Mutter dem jüngeren Kind gegenüber kopieren kann.» Doch warum streiten sich Geschwister auch und gerade im Teenageralter, wenn sie doch eigentlich schon klüger sind? Oder bekommen sich manchmal erst als Erwachsene so richtig in die Haare? Marie-Claire Zingg erklärt: «Mit der Adoleszenz grenzen sich Brüder und Schwestern voneinander ab, gehen ihren eigenen Weg. Das ist eine gesunde Entwicklung – später wird man sich wieder näher kommen.»

Und die erwachsenen Streithähne? Zingg: «Gerade wenn es ans Erben geht, können alte Konflikte wieder hoch kommen. Neid und Eifersucht. Viele kleine Verletzungen kommen da manchmal zur Abrechnung.» Und seien die Eltern die einzige Klammer zwischen den Geschwistern gewesen, fielen diese beim Tod der Eltern auch eher auseinander.

Eine hohe Geschwisteranzahl stellt für die Psychoanalytikerin nicht zwingend einen Grund für mehr Streitereien unter denselben dar, auch wenn die Ergebnisse der eingangs erwähnten britischen Studie dies vermitteln. Im Gegenteil: «Sind mehr Geschwister vorhanden, gibt es auch mehr Ausweichmöglichkeiten.» Mobbe einen der eine Bruder, beschütze einen womöglich der andere. Zingg ist der Ansicht: «Je mehr Leute sich kümmern, desto besser für die Kinder. Grossfamilien sind diesbezüglich der typischen Kleinfamilie überlegen.»

Eine Beziehung pflegen, statt Regeln zu setzen

Zuletzt legt die Psychoanalytikerin noch Wert auf diese Erkenntnis: «Erziehung heisst für mich nicht, klare Regeln zu setzen. Erziehung heisst für mich, eine Beziehung zu pflegen. Tun Eltern dies, dann lernen ihre Kinder Wertschätzung und Werte von selbst. Eltern, die über Regeln erziehen, haben die Beziehung verloren.»

Hinweis

Bücher zum Thema: Peter Teuschel, «Das schwarze Schaf, Benachteiligung und Ausgrenzung in der Familie», Klett-Cotta 2014. Dorothee Adam-Lauterbach, «Geschwisterbeziehung und seelische Erkrankung», Klett-Cotta 2013.