Schwerer Arbeitsunfall in Schreinerwerkstatt

ARBEITSUNFALL ⋅ Eine 54-jährige Schreinerin hat sich am Donnerstag in Obersaxen GR bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Sie schnitt sich in der Werkstatt mit einer Kippfräse zwei Mal in den linken Unterarm.

Der Arm sei dabei beinahe durchtrennt worden, teilte die Bündner Kantonspolizei am Freitag mit. Die Frau konnte sich selber ins Nachbarhaus begeben. Von dort fuhren Angehörige sie in eine Arztpraxis. Mit der Rega wurde die Schwerverletzte anschliessend ins Universitätsspital nach Zürich geflogen. Die Kantonspolizei klärt die Unfallursache ab. (sda)