Schuldspruch nach Tod von Freeman-Enkelin

KRIMINALITÄT ⋅ Knapp drei Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Enkelin von Oscar-Preisträger Morgan Freeman, ist der damalige Freund der jungen Frau schuldig gesprochen worden. Der 33-Jährige wurde in New York wegen Totschlags schuldig befunden, wie die "New York Times" berichtete.

