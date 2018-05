Schöne Töne für Mama

MUTTERTAG ⋅ Es sind vorwiegend Männer, die ein Loblied auf Mutter anstimmen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Hier unsere Auflistung mit einem sehr guten Dutzend Melodien für Mütter.

Hans Graber

Liebe ist zentrales Thema von Zehntausenden Songs. Die Liebe zur Mutter freilich wird nicht gar so häufig besungen. Vielleicht, weil sie so etwas Selbstverständliches an sich hat. Oder weil die Wortwahl knifflig ist. Ohne etwas Rührseligkeit geht es kaum, doch der Grat zum allzu Kitschigen ist schmal. Obendrein geraten Männer bei inniger Verehrung ihrer Mama in Verdacht, mit einem Ödipuskomplex behaftet zu sein.Dass einer seine Mutter praktisch heiraten möchte, lässt man höchstens bei einem Kind durchgehen. So wie dem damals zwölfjährigen Heintje, der 1967 sein steinerweichendes «Mamma» anstimmte. In unsere Auswahl der besten zwölf Mütter-Lieder schaffte es Heintje aber dann doch nicht, zumal das Lied gar nicht seins ist. Original Italienisch, wurde es schon 1941 erstmals auf Deutsch gesungen, von dem in Luzern geborenen Herbert Ernst Groh.Nachzuhören ist das via Youtube, wo auch sämtliche der hier empfohlenen Songs vertreten sind. Damit möglichst viele Mamas sich angesprochen fühlen, wurde das Spektrum der Stilarten breit gewählt. Gemeinsamer Nenner ist nur, dass jeder Song herausragend ist. Noch eine Auffälligkeit: Häufig wird die bereits verstorbene Mutter gepriesen. Erst wenn sie fehlt, offenbart sich die ganze Bedeutung von Mama. Ein Trost für aktuelle Mütter: Sie werden vielleicht nicht in dem Mass wertgeschätzt, wie sie es verdienen würden, dafür sind sie noch unter den Lebenden. Das hat auch etwas für sich. Allen einen schönen Muttertag:Zu hören ist der reifere Elvis (1969). Gladys Presley (1912–1958) soll ihr einziges Kind abgöttisch geliebt haben, und Elvis hatte angeblich einen Mutterkomplex. In diesem Song aber bleibt alles im rosigen Rahmen. Sehr stimmig.Die hypnotisierende Hommage von Rapper 2Pac an seine Mama, die Black-Panther-Aktivistin und später harten Drogen verfallen war. 2Pac hatte Probleme mit ihr, sie mit ihm ebenso. Der Song entstand 1995, gut ein Jahr vor 2Pacs gewaltsamem Tod.Bob Dylan hat seinen Song 1961 eingespielt, aber erst 1991 veröffentlicht. Der Text ist – wie meist bei Dylan – vieldeutig. Fast besser als das Original gefällt die getragene Version der US-Indierocker We Are Augustines (2012). Grandios und brandneu ist auch das Cover von Bettye LaVette (2018).«Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.» Eine wunderbare Textzeile im Mama-Lobgesang des Belgiers Arno. Seine Reibeisenstimme gibt dem chansonartigen Song (1995) etwas speziell Schmachtendes, am eindringlichsten in der Live-Version.Das intime «Julia» – erschienen 1968 auf dem weissen Album – ist der einzige Beatles-Titel, auf dem nur Lennon zu hören ist. Er besingt Mama, von der er als Kind häufig getrennt war. John war 18, als sie bei einem Verkehrsunfall starb. Als «Julia» entstand, war Yoko in sein Leben getreten. Eine Ersatzmutter? Jedenfalls: Ono ist scheint’s mit «Julia» mitgemeint.Das in den 1950-ern entstandene Berner Jodellied von Ernst Rüedi und Hans Rüegsegger hatte etwas gar viele Einsätze im Radio-Wunschkonzert für die Kranken, bleibt aber trotzdem oder gerade deswegen recht bewegend.Für Söhne ist Mama die erste (und teilweise einzige) Traumfrau, sie steht für das Weibliche schlechthin. Für Töchter ist sie im Idealfall beste Freundin, 1997 sehr harmonisch in ein Lied gepackt von den Spice Girls.Hank Williams hat diesen Song 1953 aufgenommen. Johnny Cashs Version erschien 2001 auf einem Tribute-Album für Williams. Cashs brüchig gewordene Stimme macht das Ganze ergreifend. Taschentuch bereithalten.Those Darlins waren eine erfrischende Nashville-Rockband mit Powerladies. Nach zehn Jahren lösten sie sich 2016 auf. Traurig: Im September 2017 starb Jessi Zazu mit 28 an Krebs. «Mother’s Heart» von der Début-LP (2009) ist nicht der beste, aber ein rührender Song der Darlins über Tochter-Mutter-Liebe.Bennato stürmte 1989 mit diesem Canzone die Italo-Hitparade (die unsere erst 1990 mit Gianna Nannini und «Un’ Estate Italiana»). Zu einem Ohrwurm ist die rockige Mama-Hymne mittlerweile aber auch bei uns geworden. Zu Recht.Es ist längst nicht immer so klar, ob mit Mama wirklich Mamaoder nicht eher die Frau oder Freundin gemeint ist. Aber so genau wissen will man das ja auch gar nicht. Hauptsache, die Post geht ab, wie in dieser klassischen Rock'n'Roll-Nummer von Little Richard (1958).Der jüngste (2018) und zugleich kürzeste Song unserer Auswahl. Dass man auch in 78 Sekunden sehr viel Gefühl ausdrücken kann, zeigt die US-Folkrockerin Kacey Musgraves in ihrem leisen Lied. Manchmal ist mit wenigen Worten alles gesagt.