Sängerin Zendaya trägt Akris

BEAUTYCON FESTIVAL NEW YORK ⋅ Die 21-jährige amerikanische Sängerin und Schauspielerin Zendaya hat auf dem Beautycon Festival in New York City ein Kleid aus der aktuellen Frühling-Sommer-Kollektion des St.Galler Modelabels Akris getragen. Es zeigt das Puppenmotiv von Alexander Girard.

Anzeige: