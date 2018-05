22-jähriger Schweizer und 20-jährige Beifahrerin bei Raserunfall in Deutschland schwer verletzt

VERKEHRSUNFALL ⋅ Ein Schweizer Autofahrer und seine Beifahrerin sind am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Zollfreistrasse in Weil am Rhein (D) schwer verletzt worden. Der 22-Jährige hatte bei einem Überholmanöver die Kontrolle über das Auto verloren.

