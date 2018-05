Briefträger - Die Helden des Alltages

GLOSSE ⋅ Selbsternannter Quartier-Sherrif Peach Weber bewundert die sportlichen Hochleistungen der heutigen Pöstlerinnen und Pöstler: Aus den gemütlichen, ein munteres Liedchen pfeifenden Briefträger seien rasende Spitzensportler geworden.

Peach Weber

Ich muss vielleicht vorausschicken, seit ich im wunderschönen Hägglingen wohne (auf den Blumenstrauss des Verkehrsvereins freue ich mich), also seit etwa zwanzig Jahren, hat mein Büro ein grosses Fenster zur Quartierstrasse. Ich sehe alles, was da kreucht und fleucht, wer wann zur Arbeit geht, wer mit dem Hund vorbeispaziert und, weil es eine Sackgasse ist, weiss ich auch: Wenn ein Lieferwagen mit ausländischen Kennzeichen vorbeifährt und nach einer Minute wieder zurückkommt, dann sitzen da drin Gauner, die Leute rein­legen wollen. Sie möchten den Vorplatz oder das Dach reinigen und zocken dann meistens ein älteres Ehepaar ab. Deshalb melde ich die Nummer immer der Polizei. So bin ich halt, ein uneigennütziger Quartier-Sheriff. Aber genug des Lobes über meine Wenigkeit.

Dank meines Bürofensters sehe ich auch jeden Tag den Pöstler oder die Pöstlerin ihren Dienst tun, und meine Bewunderung ist fast grenzenlos. Was sich da nur schon in den zwanzig Jahren verändert hat. Aus dem gemütlichen, ein munteres Liedchen pfeifenden Briefträger ist ein rasender Spitzensportler geworden, Chapeau! Die Veränderung kam aber nicht freiwillig, nein, durch immer wieder neue Sparmassnahmen musste er sich anpassen, sonst wäre er von der postalischen Evolution aussortiert worden.

Diese Verschnellerung, die bald schon ein Fall für die Menschenrechtskommission werden könnte, habe ich von Jahr zu Jahr beobachten können, und heute sehe ich diese Athleten, wie sie schon beim Zufahren nach hinten greifen, ein neues Bündel nehmen, damit sie nur zwei Sekunden anhalten müssen, um die zehn Kilo Fanpost, die ich täglich erhalte, einzuwerfen.

Ich sage ja immer spasseshalber in meinem Programm, dass es bei der Post schon noch Sparmöglichkeiten gäbe, da ja dort alleine 800 Leute arbeiten, um die B-Post zurückzuhalten. Aber wer ist schuld an der Sparerei, die böse Post? Zum grossen Teil befeuern wir alle diese Entwicklung durch unsere unsägliche Gratis-Mentalität und Schnäppchen-Jägerei. Natürlich gibt es auch bei uns Leute, die auf günstige Angebote angewiesen sind. Aber inzwischen ist es zu einer flächendeckenden Seuche geworden. Leute fahren mit ihrem SUV, der sicher zehn Liter Diesel «suvt», ins benachbarte Ausland, um dort ein Joghurt zu kaufen, das 10 Rappen billiger ist.

Zurück zu meinen Helden des Alltags. Wenn wir fünfzig Jahre zurückblicken, dann wird es ganz nostalgisch: In dieser Zeit war der Briefträger noch ein Freund der Familie. Da und dort wurde er zu einem Kafi mit oder ohne Güggs eingeladen und erzählte einem noch die neuesten Nachrichten aus dem Dorf. Oft war er sogar Tröster der einsamen Hausfrauen, und so manches Kind glich dem Pöstler mehr als dem Ehemann. Darüber wurde aber höchstens gemunkelt, und mancher Gatte war sogar froh, dass ihn dafür abends seine Frau in Ruhe liess. Das war irgendwie «Service public». Das Sympathische am Briefträger ist ja, dass er nicht nur schlechte Nachrichten bringt: KK-Prämienrechnungen und andere Erpresserbriefe, Todesanzeigen, Steuerbescheide. Er bringt auch positive: Geburtstagskarten, Liebesbriefe, Heiratsanzeigen (sind ja sehr positiv, wenn man nicht selber betroffen ist).

Übrigens: Der sehr nette Briefträger meiner Grossmutter hat eigentlich den Grundstein für den ganzen Facebook-Skandal gelegt. Er stand mal freudestrahlend vor der Tür, hielt eine Ansichtskarte in der Hand und sagte: «Grüezi Frau Weber, Ihre Schwester hat aus dem Tessin geschrieben, es geht ihr gut, aber ihr Mann habe immer noch die Prostataprobleme.»

So hat das alles angefangen.

Peach Weber

Komiker