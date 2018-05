Pistolen im Camper geschmuggelt

WAFFEN ⋅ Grenzwächter haben im Engadin ein deutsches Paar geschnappt, das in seinem Wohnmobil zwei Pistolen in die Schweiz schmuggeln wollte. Die Waffen, eine geladene Kleinkaliberpistole mit Schalldämpfer und eine Schreckschusspistole, waren im Fahrzeug versteckt.

Die Grenzwächter fanden die Pistolen Mitte April bei einer Zollkontrolle in Martina, am Grenzübergang zu Österreich, wie das Grenzwachtkorps am Mittwoch mitteilte. Zuerst entdeckten die Beamten unter Kleidern versteckt die Kleinkaliberpistole.

Bei der weiteren Überprüfung des Campingbusses kamen die Schreckschusspistole sowie Kleinmengen Marihuana und Haschisch zum Vorschein. Das Paar und die beschlagnahmten Waffen wurden der Kantonspolizei Graubünden übergeben. (sda)