Meghans Vater an Herz-OP statt Hochzeit

MONARCHIE ⋅ Der Vater von Meghan Markle muss sich laut Medienbericht nach einem Herzinfarkt einer Operation unterziehen und droht deshalb die Hochzeit seiner Tochter endgültig zu verpassen. Der Eingriff solle am Mittwoch stattfinden, meldete das US-Promi-Portal "TMZ" am Dienstag.

Damit würde seine Reise nach England zu Meghans Hochzeit mit Prinz Harry am Samstag nun platzen, hiess es. Vor einigen Tagen soll der 73-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben. "Ich hasse den Gedanken, einen der grössten Momente der Geschichte zu verpassen und meine Tochter nicht zum Altar zu führen", sagte Markle danach laut "TMZ".

Erst am Montag hatte der Vater für einen Eklat gesorgt, als er seine Teilnahme an dem Fest absagte. Als Grund für die Absage nannte er aber nicht seine Gesundheit, vielmehr wolle er weder seine Tochter noch die Königsfamilie in Verlegenheit bringen. Er reagierte damit auf Vorwürfe, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen.

Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin (36) heiraten in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. (sda/dpa)