Malala will künftig wieder in Pakistan leben

PAKISTAN ⋅ Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai will nach ihrem Aufenthalt in Grossbritannien wieder in ihrer Heimat leben. "Mein Plan ist es, nach Pakistan zurückzukehren, wenn mein Studium zu Ende ist", sagte sie dem pakistanischen TV-Sender Geo.

