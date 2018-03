Kreuzfahrtgigant auf Jungfernfahrt

FRANKREICH ⋅ Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt ist am Samstagmorgen aus dem Hafen von Saint-Nazaire in Westfrankreich ausgelaufen. Hunderte kamen, um zu sehen, wie die "Symphony of the Seas" die Anker lichtete und auf ihre Jungfernfahrt ging.

Anzeige:

Anzeige: