Kleinbus brennt in Einstellhalle aus

BRAND ⋅ Der Brand eines Kleinbusses in einer offenen Einstellhalle hat am Montagmorgen in Villmergen einen Sachschaden von 150'000 Franken verursacht. Personen wurden nicht verletzt. Ein technischer Defekt dürfte zum Brand geführt haben.

Als der Chauffeur den Kleinbus kurz nach 6 Uhr starten wollte, bemerkte er den Brand, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Er holte Wasser. Als er jedoch zurückkehrte, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. In Kürze brannte der Bus lichterloh, was weit herum sichtbar zu starkem Qualm führte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Das Fahrzeug brannte aus. Durch die Hitze und den Rauch wurden auch andere Fahrzeuge und das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (sda)