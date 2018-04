Katalanische Politikerin Rovira in Genf

SPANIEN ⋅ Die von Spanien ins Ausland geflohene und per internationalen Haftbefehl gesuchte katalanische Politikerin Marta Rovira befindet sich in der Schweiz. "Ja, ich halte mich in Genf auf", sagte die Generalsekretärin der separatistischen Partei ERC am Freitag im "Blick".

