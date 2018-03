«Herzschmerz kann ich nicht wegzaubern»

HYPNOSE ⋅ Gabriel Palacios steht in der Schweiz für eine neue Hypnose-Generation. Eigenes Institut, Bücher, Shows: Der erst 28-Jährige versteht es, Unterbewusstsein und Sendungsbewusstsein in Einklang zu bringen.

Interview: Edith Arnold

Blitzselbsthypnose Anleitung von Gabriel Palacios zur «Po­wer-Entspannung»: 1. Nehmen Sie eine bequeme Position ein. Legen Sie die Zeitung über den Kopf. 2. Tief einatmen und beim Ausatmen die Augen schliessen. 3. Stellen Sie sich vor, Ihr Unterbewusstsein hat eine Farbe. Stellen Sie sich vor, welche Farbe das ist. 4. Stellen Sie sich vor, wie der folgende Satz sich mit Ihrem Unterbewusstsein vermischt und die Farbe Ihres Unterbewusstseins annimmt: «Ich bin selbst­sicher. Ich bin frei.» 5. Wiederholen Sie diesen Satz mit innerer Stimme mindestens zehnmal. 6. Öffnen Sie danach die Augen wieder. Anleitung von Gabriel Palacios zur «Po­wer-Entspannung»: 1. Nehmen Sie eine bequeme Position ein. Legen Sie die Zeitung über den Kopf. 2. Tief einatmen und beim Ausatmen die Augen schliessen. 3. Stellen Sie sich vor, Ihr Unterbewusstsein hat eine Farbe. Stellen Sie sich vor, welche Farbe das ist. 4. Stellen Sie sich vor, wie der folgende Satz sich mit Ihrem Unterbewusstsein vermischt und die Farbe Ihres Unterbewusstseins annimmt: «Ich bin selbst­sicher. Ich bin frei.» 5. Wiederholen Sie diesen Satz mit innerer Stimme mindestens zehnmal. 6. Öffnen Sie danach die Augen ...

mehr »

Vom Zaubern zur Hypnose Gabriel Palacios, geboren und aufgewachsen in Bern, setzte sich schon früh mit der Gedankenwelt auseinander. Kaum auf der Welt, wurde er mehrmals pro Tag ohnmächtig, ohne dass Ärzte dafür eine Erklärung fanden. Sehr prägend für den damals 5-Jährigen war, als sein Vater Suizid beging. Mit einem Zauberkasten übte der junge Palacios später Tricks. 2009 trat er bei der «The Next Uri Geller»-Show auf. Nach dem Gymnasium und einer Ausbildung als Marketingfachmann studierte der Berner die Macht und Kraft der Gedanken weiter. Inzwischen betreibt er ein Ausbildungsinstitut und Therapiecenter für Hypnose- und Gesprächstherapie.

Wenn sie tagträumen oder sich auf etwas extrem fokussieren. Ich selber bin beim Arbeiten auch oft wie in Trance. Dann höre ich nicht einmal, wenn mich jemand anspricht. Diesen Klassiker kennen viele: Man fährt Auto und erinnert sich nicht, wie man das Ziel erreicht hat.Das Hirn schaltete von Beta- auf Alpha-Wellen, also von 13–30 auf 8–12 Hertz. Dabei geht das Bewusstsein in eine leichte Trance über. In diesem hypnoiden Zustand ist das kritische Denken weniger aktiv, das Unterbewusstsein dafür umso mehr. Letzteres macht den grössten Teil von uns aus. In diesem Zustand ist man sehr zuverlässig.Das Unterbewusstsein reagiert schneller als das Bewusstsein. Wenn eine Information sofort verarbeitet werden muss, geschieht dies im Unterbewusstsein, in tiefen Zonen des limbischen Systems. Der Verstand will es dann noch erklären.Ja, vom sogenannten Tor zum Bewusstsein im Hirn, dem Thalamus, geht die Information direkt ins emotionale Zentrum, die Amygdala. Dieses reagiert auf den Reiz, bevor er von der Hirnrinde vollständig analysiert ist.Mir fiel eine junge Frau auf, die nicht wusste, ob sie bei Rot über den Zebrastreifen gehen sollte. Ihrer Ausstrahlung nach getraut sie sich möglicherweise auch bei anderen Situationen im Leben nicht, dem inneren Drang zu folgen.Das ist Trainingssache. Manchmal vergesse ich aber, mich aus der Trance zu klinken (lacht). Das Tolle daran: Man kann sich einfach geschehen lassen, alles verfolgen, ohne zu hinterfragen. Trance ist auch der Tunnel, der von der Problem- zur Lösungstrance führt.Ja, hier ist Hypnose ein wunderbares Werkzeug. Sie aktiviert Ressourcen.Das Unterbewusstsein macht über 90 Prozent aus, das Bewusstsein weniger als 10 Prozent. Ich denke, das ist Evolutionstheorie: Der Verstand hat uns so weit gebracht, dass wir in allem eine ­Logik sehen und etwas Vorhersehbares entwickeln wollen. Gleichzeitig versuchen viele, etwa die Werbeindustrie, aufs Unterbewusstsein einzuwirken. Das ist verwirrend und widersprüchlich. Viele Psychiater und Psychotherapeuten sind auf Monate ausgebucht. Ich finde es aber nicht gut, Hypnose nur psychotherapeutischen Anbietern vorzubehalten. Die Auseinandersetzung mit dem Unterbewusstsein betrifft uns alle.Alle Berufe, beide Geschlechter, jedes Alter. Auch Leute, die dem Thema kritisch gegenüberstehen könnten, wie Neurologen. Wir haben eine Warteinsel.Sie sind offen und wissen, dass wir Menschen im Grunde nichts wissen.Viele erkennen Selbstwertprobleme und wünschen sich einen stärkeren Auftritt vor Publikum.Viele wollen mit Themen aus der Vergangenheit abschliessen und selbstbewusst in die Zukunft schreiten.Einige üben mit einem Mentalcoach Vorstellungstechniken. Das hat auch mit Hypnose zu tun, wird aber anders kommuniziert. Ich habe Spitzensportler und Weltsportler hypnotisieren dürfen. Man merkt schon, dass sie von Grund auf mit der Kraft der Gedanken arbeiten wollen. Diejenigen, die nur auf Motorik und Technik setzen, kommen an Grenzen. Jeannine Gmelin wusste jedenfalls, dass das meiste Kopfsache ist.Dabei verändert man selber die Frequenzen im Gehirn, indem man Suggestionen macht, die in der Tiefe wirken.Sie kann auf effiziente Art und Weise unbewusste Prozesse beeinflussen. Solche sind insbesondere bei Ängsten, Süchten und Blockaden im Spiel.Es gibt eindrückliche Fälle. Panikattacken oder Alkoholprobleme, die nach einer Sitzung weg waren. Doch wir ­machen keine Hypnosetherapie davon abhängig, jemanden von einer Diagnose heilen zu können.Im Gegensatz zu psychogenen gestalten sich biologische oder medizinische Diagnosen schwierig. Man kann auch niemanden gegen seinen Willen hypnotisieren.Es braucht Energie, man kann es nicht schönreden, bei jedem Fall geht man mit.Oft ist es mitreissend, immer hochemotional: Fast jede Sitzung beginnt mit Horror und endet mit Liebe, also den ganzen Tag immer neue Lebensfilme.Es sind drei Phasen: Vorgespräch, Hypnose, Nachgespräch. Viele glauben, «zack, und ich bin weg!». Das gibt es schon. Doch hypnotische Trance ist der Zustand zwischen Wachsein und Schlaf. Und das Gefühl von Abtauchen entsteht erst ab einer tiefen Trance. So weit muss man gar nicht gehen.Genau, man kann alles hören, Fragen stellen, in Gedanken abweichen, zur ­Familie wechseln, zum Hund, zur Arbeit.Die Induktion oder das Einleiten des ­Zustandes verläuft bei allen Menschen anders. Denn jeder nimmt anders wahr. Ein Hypnotiseur ist wie ein Handwerker, der zu jemandem nach Hause kommt, das Problem anschaut und dann entsprechende Werkzeuge einsetzt.Wir wenden Methoden an, die es ­ermöglichen, die Suggestionen so im Unterbewusstsein zu setzen, dass sie auch wirklich dort bleiben und nicht wieder durch das kritische Denken diffamiert werden.Hypnotiseure machen Suggestionen. Aufforderungen wie «du musst das anschauen» oder «du musst jenes auflösen» können mehr Schwierigkeiten als Lösungen bereiten. Es geht um suggestive Achtsamkeit: Welche Worte nutze ich, was bewirken sie beim Gegenüber?Ein ungenügend ausgebildeter Hypnosetherapeut könnte einem Thema zu viel Raum geben.Ein Klient wurde als Kind missbraucht, verdrängte den Vorfall, redete mit niemandem darüber. Jetzt will er abnehmen oder aufhören zu rauchen, etwas Banales halt. Der Hypnosetherapeut fragt, woher denn das Gefühl fürs Verlangen nach Rauch komme. Dann gehen sie zusammen in die Vergangenheit und treffen auf einen sexuellen Missbrauch. In der Hypnose gibt es ein spannendes Phänomen, die Hypermnesie, also die erhöhte Erinnerungsfähigkeit: Plötzlich erinnert man sich an vergessene Dinge. Im Negativen wie Positiven. Leute, die ihr Potenzial entfalten möchten, erinnern sich an ein bereits geglücktes Erlebnis. Wenn aber ein Therapeut auf einen Missbrauchsfall stösst und nicht verantwortungsvoll reagiert, kann dies retraumatisierend wirken. Klienten empfehlen wir dann, zusätzlich einen Psychotherapeuten oder Psychiater aufzusuchen.Er hätte, aber es gibt Leute, die gerade zu wenig Energie oder geistige Stärke haben, um etwas zu hinterfragen. Bei einer labilen Person können Worte bleibenden Charakter haben. Aber auch ein Kinesiologe, eine Paartherapeutin, die Kioskfrau kann etwas auslösen.Angenommen, jemand kauft nach einem heftigen Streit mit dem Partner Zigaretten, und die Kioskfrau sagt: Sie sehen aber gut aus. Da folgert das Unterbewusstsein vielleicht, dass ich nach einem Streit anscheinend gelöst wirke. Soll ich mich also von ihm trennen? Aber wir lassen übrigens die Hände von Herzens­angelegenheiten: Herzschmerz lässt sich nicht einfach wegzaubern.Auch von Verlusten durch Todesfälle. Eine Trauerphase ist gesund und normal. Man kann mit Hypnose den Schmerz mildern, eine Verbindung zu einem verstorbenen Menschen herstellen, den Moment des Abschieds rekonstruieren und dem Unterbewusstsein das Gefühl geben, jetzt ist es abgeschlossen.Ja, um eine Gegenreaktion auszulösen oder anzutreiben. Wenn Angst eine Welle ist, die auf mich zukommt, kann ich sie nicht aufhalten. Aber ich kann in sie hineinspringen und auf ihr reiten. So nutze ich ihre Energie und mache etwas Schönes daraus: Surfen auf der Welle! So kann mich eine Angst weiterbringen.Der Zahnarzt kann vielleicht das eigene Loch nicht flicken. Doch der Gärtner kann seinen Garten bestellen – und der Hypnotiseur an sich arbeiten. Es gibt Ecken, wo ich nicht genau hinzusehen vermag. Dann habe ich die Gelegenheit, mit Therapeuten-Kollegen zusammenzuarbeiten.Mit anderen Leuten über alles Mögliche reden. Ich finde es wichtig, sich auszutauschen.Statt Kaffee trinke ich viel Cola Zero. Manchmal habe ich schon am Morgen Lust danach.Nein, ich habe noch nie gekifft. Vielleicht bin ich durch den täglichen Trancezustand bereits gesättigt. Hypnose kann ich kontrollieren, Substanzen nicht. Aber okay. Bei natürlichen Dingen wäre ich experimentierfreudiger. Ein Pilzli würde mich schon mal interessieren.Nach einer Auseinandersetzung wechsle ich die Kleider. Ansonsten? Ich finde es bescheuert, so früh aufstehen zu müssen. Um 6.30 Uhr herrscht sogar im Winter Megastau auf der Strasse.Die Gesellschaft ist aufs frühe Aufstehen konditioniert. Wenn ich um 9 Uhr im Institut ankomme, habe ich bereits einige Anrufe verpasst.Von 10 bis 13 Uhr arbeiten, dann eine ­Siesta machen, von 14 bis 20 Uhr weiterarbeiten. Abends beginnt meine Kreativzeit. Vielleicht bin ich einfach eine Nachteule, und andere sind Lerchen. Doch grundsätzlich sind viele Zeitgenossen nur noch wach, wach, wach. Die Dauerspannung fördert das Konsumieren und Kritisieren. Wieso sich nicht mehr mit dem Unterbewusstsein beschäftigen, mit den Farben, Bildern, Assoziationen?Mit einfachen Tricks kann man sich aus dem System klinken und etwas Tolles aus sich machen. Die Menschen muten sich ja gar nichts zu. Sie haben das Gefühl, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss jetzt in Pension gehen. Dabei könnte die Gesellschaft aus Selbstständigerwerbenden bestehen: Jeder hätte eine Fähigkeit, mit der er für andere etwas Gutes tun könnte. Leute, die gerne eine Hypnosepraxis eröffnen würden, muss ich motivieren: Leb doch jetzt einfach deinen Traum!Es gibt Anbieter, die nach einer Woche ein Hypnosetherapie-Diplom überreichen. Ich bilde meine Konkurrenz sehr intensiv aus. Aber es ist eine Basisausbildung, danach geht es weiter.Hypnose war lange ein Tabu. Durch Dave Elman und Milton Erikson verbreitet sich die moderne Hypnosetherapie seit den 1990er-Jahren von Amerika her. Fast jeder hat dort seinen Therapeuten. Jetzt entlädt sich das Bedürfnis bei uns.Nein, es bringt nichts, ohne etwas zu ­sagen zu haben, in Erscheinung zu treten. Ich schreibe ein neues Buch, wenn ich das Gefühl habe, wow, dieses Thema könnte viele interessieren. Heute habe ich in einem Gespräch gemerkt, wie wichtig Vergebung ist: Weshalb tut ein Mensch einem anderen etwas Schlimmes an? Danach sprach ich mit jemandem über Mobbing. Ich möchte einfach positive Botschaften verbreiten.