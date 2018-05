"InSight" der Nasa zum Mars gestartet

RAUMFAHRT ⋅ Ein Lander der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist auf dem Weg zum Mars. Der Start von "InSight" an Bord einer "Atlas"-Rakete von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien wurde am Samstag live von der Nasa übertragen. Ende November soll "InSight" auf dem Mars landen.

