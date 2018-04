In Fesseln statt in Handschellen

FREIWILLIG GEFESSELT ⋅ Ein Kursus in erotischer japanischer Fesselkunst hat in Deutschland die Polizei auf den Plan gerufen. Die Medienmeldung dazu überschrieben die Beamten in Anlehnung an ein bekanntes Erotik-Bestsellerbuch mit "50 Shades of Neustadt".

