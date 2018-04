Hassliebe zur Heimat

KINO ⋅ Greta Gerwigs erste Regiearbeit ist eine Hommage an die Mütter und das kalifornische Sacramento, ­ ihre Heimatstadt. Der Indiefilm«Lady Bird» ist lustig und herzzerreissend.

«Findest du, ich sehe aus wie jemand aus Sacramento?» – «Du bist aus Sacramento.» In diesem Dialog zwischen Tochter und Mutter gleich zu Beginn von «Lady Bird» ist grundsätzlich alles schon enthalten, um was es in der ersten Regiearbeit von Greta Gerwig geht. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen der 17-jährigen «Lady Bird» (Saoirse Ronan) und ihrer Mutter Marion (Laurie Metcalf). Lady Bird – den Namen hat sie sich selbst gegeben – schämt sich für ihre Herkunft. Ihre Zukunft sieht sie nicht am City College, sondern an der Ostküste, «wo Kultur ist». Hochfliegende Teenagerträume und nackter Erwachsenenrealismus prallen hier aufeinander.

Lady Bird ist unangepasst, eigensinnig und widersprüchlich. Mit der besten Freundin Julie (Beanie Feldstein) himmelt sie das blaue Herrschaftshaus an, dabei schert sie sich doch eigentlich einen Dreck um materielle Dinge. Ihr Zuhause sei auf der falschen Seite der Bahngleise, sagt sie. Während sie die Kommunion an der katholischen Schule verweigert, verspeisen die Freundinnen Hostien zum Zvieri wie eine Rolle Kekse. Dazu kommen erste Verliebtheit, erste Enttäuschung, das erste Mal, zweite Enttäuschung und das ganze Tamtam um den Abschlussball.

So weit ist die Coming-of-Age- und Mutter-Tochter-Geschichte auch eine Highschoolkomödie. Angesiedelt hat Greta Gerwig die Story im Jahr 2002, im Vorhandyzeitalter. Sie ist originell im Gewöhnlichen. Selber aus Sacramento hat Gerwig diesen Blick auf ihre Heimatstadt, den Lady Bird auch haben wird, wenn sie aus der Ferne zurückblickt. «Lady Bird» ist zärtlich, verspielt und fast ein bisschen altmodisch für eine 34-Jährige. Die Adjektive natürlich, fantasievoll, unprätentiös, liebenswert und witzig lassen sich zweifelsohne vom Film auf die Urheberin übertragen.

Scheinbare Mühelosigkeit und Aufrichtigkeit

Die Figuren und Beziehungen wirken echt und entwickeln sich mit grosser Leichtigkeit auf der Leinwand. Als Drehbuchautorin hat Greta Gerwig das Talent, lebensnahe Dialoge zu schreiben, denen ein ganz eigener Humor eingeschrieben ist. Bisweilen erinnert Saoirse Ronan mit ihren linkischen Kopfbewegungen gar ein bisschen an die Schauspielerin Greta Gerwig in «Frances Ha». Auch das musikalische Leitmotiv mit Holzblasinstrumenten stützt diese Analogie. Der Humor schlägt sich auch in abrupten Schnitten nieder, wenn der Film von einer Szene in die nächste «stolpert». Im Mittelpunkt aber stehen die Szenen zwischen Mutter und Tochter, die dank präzisem Timing der wundervollen Schauspielerinnen lustig, aber auch herzzerreissend sind.

Der klare Wille zur Umsetzung nach Gerwigs Vorstellungen ist sicht- und spürbar. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Und doch sind da eben diese scheinbare Mühelosigkeit und Aufrichtigkeit, die den Indiefilm beim Publikum und den Kritikern gleichermassen beliebt machen und so gross bei den Oscars mitspielen liessen.

Regina Grüter