Gleitschirmflieger bleibt in Bäumen hängen

GLEITSCHIRMUNFALL ⋅ Ein 49-jähriger Gleitschirmflieger ist am Samstagmorgen oberhalb von Gansingen AG in einen Buchenwald gestürzt. In 25 Metern Höhe musste der leichtverletzte Schweizer fast vier Stunden ausharren, bis er gerettet werden konnte.

