Geduldsprobe auf der Nord-Süd-Route

VERKEHR ⋅ Auf den Oster- folgt der Auffahrtsstau: Kurz nach Mittag stauten sich am Donnerstag die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden auf über 10 km Länge. Wer via A2 dem nassen und grauen Wetter im Norden entkommen wollte, stand fast zwei Stunden im Stau.

