Forscher suchen nach der perfekten Rose

FRANKREICH ⋅ Internationale Genforscher sind der perfekten Rose auf der Spur. Ein Wissenschafterteam entschlüsselte in achtjähriger Arbeit erstmals das komplette Erbgut einer Rose, wie es in einer am Montag im Fachblatt "Nature Genetics" veröffentlichten Studie heisst.

Anzeige:

Anzeige: