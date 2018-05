Brand in Luzern bedroht historischen Saal

BRAND ⋅ In einem Hotel in der Luzerner Kleinstadt ist am Mittwoch kurz vor Mittag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist das Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen und um die Rettung einer Jahrhunderte alten Decke.

