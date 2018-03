BRAND ⋅ Auf der historischen Brücke in Olten SO ist am Mittwoch kurz vor Mittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr steht im Einsatz, wie die Solothurner Kantonspolizei auf Anfrage bestätigte. Personen seien nicht verletzt worden.

Die Holzbrücke führt über die Aare und verbindet für die Fussgänger die Altstadt mit der Bahnhofseite. Die Holzbrücke wurde vor über 150 Jahren errichtet. (sda)