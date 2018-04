Fast 100 Erkrankungen in den USA wegen Salat

USA ⋅ Nach dem Verzehr von mit Kolibakterien belastetem Romana-Salat sind in den USA fast 100 Menschen erkrankt. Betroffen seien 98 Menschen in 22 Bundesstaaten, teilten die US-Gesundheitsbehörden am Freitag mit.

46 Betroffene mussten ins Spital, zehn von ihnen erlitten ein Nierenversagen. Es ist der schwerste Ausbruch des E.coli-Bakteriums in den USA seit zwölf Jahren. Der belastete Romana-Salat stammt von mindestens einer Farm in Yuma im Bundesstaat Arizona. Die US-Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, keinen Romana-Salat aus Yuma oder unbekannter Herkunft zu kaufen oder zu essen. (sda/afp)