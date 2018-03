Erste Transgender-Moderatorin in Pakistan

PAKISTAN ⋅ Pakistan hat seine erste Transgender-Nachrichtensprecherin - eine Wegmarke in dem zutiefst konservativen muslimischen Land. Marvia Malik, ehemaliges Model, war erstmals am vergangenen Freitag im privaten Fernsehsender Kohenoor mit Sitz in Lahore zu sehen.

Anzeige:

Anzeige: