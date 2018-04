Erdbeben der Stärke 4,7 in Mittelitalien

ITALIEN ⋅ Ein Erdstoss der Stärke 4,7 hat Dienstagfrüh in Mittelitalien Sachschäden an Gebäuden sowie Angst in der Bevölkerung ausgelöst. Tausende Menschen rannten auf die Strasse. Es gab weder Todesopfer noch Verletzte, aber Sachschäden.

