Im "Rage Room" ist Draufhauen erwünscht

FREIZEIT ⋅ Im ersten Rage Room der Schweiz können sich Stressgeplagte abreagieren und Spasssüchtige ihre Dosis holen. Experten stehen dem Angebot aus Lausanne kritisch gegenüber.

Lydia Lippuner

Der Vorschlaghammer liegt schwer in ihrer Hand. Ich schaue zu, wie die junge Frau ihn hochschwingt. Sekunden später saust er krachend auf eine Uhr nieder. Zeiger, Glas und Plastikteile fliegen in alle Richtungen. Wir stehen nicht in einer Abbruchhalle, sondern im ersten Rage Room – Wut-Raum – der Schweiz. «Eins, zwei, drei», ruft meine Mitspielerin und wirft mir eine Bierflasche zu. Ich schlage sie mit dem Baseballschläger gegen die weiss gestrichene Wand. Dort zerschellt sie in tausend Splitter. Ich schiele zu den anderen Waffen im Raum. Was soll ich mit dem Brecheisen? Den Sockel traktieren? «Klar, dafür ist das Eisen ja da», sagt Nicolas-Guillaume Katz, einer der Betreiber.

Bei den Amerikanern ­abgeschaut

Schreien, gegen die Wand treten, mit dem Baseballschläger um sich schlagen – fast alles ist seit dem 13. April im Rage Room in Lausanne erlaubt. Genau das macht Spass. Doch irgendwie fühlt es sich auch komisch steril an, auf Knopfdruck Aggressionen zu empfinden und diese dann am Geschirr auszulassen. Wem das zur Verfügung gestellte Material nicht reicht, der kann ja die Souvenirtasse der Schwiegermutter oder Fotos von verhassten Personen mitbringen.

Dass Katz einen Rage Room eröffnet, ist kein Zufall. Mit Räumen hat er Erfahrung. Mit seiner Geschäftspartnerin Polina Nekrasova baute er bereits zwei Escape Rooms und einen Virtual Reality Room auf. Im Escape Room müssen die Besucher Rätsel lösen, um sich aus einem Raum zu befreien. Bei den Virtual Reality Games tauchen die Spieler mittels der Virtual-Reality-Brille in die künstliche Welt des Computerspiels ein.

Das Konzept des Rage Rooms kannten die beiden zuvor nur aus US-Serien. Diese brachten sie auf die Idee, dies auch in der Schweiz umzusetzen: «Hier zeigen die Leute ihre Gefühle selten. Sie verstecken sie eher und sind still. Ein solcher Ort bietet die Gelegenheit, einmal alles rauszulassen», sagt Nekrasova. Statt dass man dabei Freundschaften oder Gegenstände riskiert, kann man Wut, Frust oder ganz einfach die Lust am Kaputtschlagen an Bierflaschen, Gläsern, Tellern und gegen einen Aufpreis auch an elektronischen Geräten auslassen.

«Das hat nur einen kommerziellen Zweck» Jana Nikitin, was bringt es, wenn man in Rage Rooms ­Sofas aufschlitzt oder ­Computer zertrümmert? Aggressionen herauslassen, um sich zu beruhigen, funktioniert nicht. Das haben Studien gezeigt. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man mal aus Neugier etwas zerstören will. Das hat nur einen kommerziellen Zweck. Was ist die positive Seite der Aggression, wann ist sie sogar nützlich? Aggression hilft uns, Hindernisse zu beseitigen – eine Situation, ein Objekt oder sogar einen Menschen. In früheren Zeiten war es durchaus normal, jemanden zu verprügeln oder sogar zu töten. Heute muss man eine Balance finden. Aggressives Handeln ist selten nützlich. Es hat negative Folgen für andere, wenn es nicht in Bahnen gelenkt wird. Der Aggression geht normalerweise Ärger voraus. Der Ärger zeigt mir: Etwas stimmt nicht. Ich muss etwas ändern an meiner Situation. Wie sollte man mit Aggression umgehen? Besser ist, gar nicht erst in Situationen geraten, die mich aggressiv machen. Oder eine Situation mental umdeuten. Verkäufer haben zum Beispiel oft schwierige Kunden. Da kann es helfen zu denken: Der hat halt einen schlechten Tag. Auch Sport ist gut, oder mit Freunden über Probleme reden. Man hört oft, ein guter Chef müsse aggressiv sein, im Sinne von durchsetzungs­fähig. Keineswegs, denn Aggression ist Wut gegen andere. Ein guter Chef bezieht seine Mitarbeiter mit ein. Er ist dominant im Sinn, dass er Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt. Das hat nichts zu tun mit einer schlecht regulierten Frustrationshandlung. Warum platzt manchen viel schneller der Kragen? Dahinter steckt angeborenes Temperament. Manche Babys sind ruhig, andere lassen sich schnell irritieren. Auch die Erziehung spielt eine Rolle. Aggressive Eltern haben oft aggressive Kinder. Wer als Kind geschlagen wird, lernt, dass Gewalt eine Option ist. Und reagiert auf die Schläge wiederum mit Frust. Warum sind kleine Kinder schnell jähzornig? Weil sie noch nicht kommunizieren können. Wenn sie sich besser ausdrücken können, nimmt die Aggression ab. Sie müssen lernen, mit Ärger und Frust umzugehen und sich zu beruhigen. Und die Eltern sollten sie belohnen, wenn sie sich beruhigen können. Was hat es zu bedeuten, wenn jemand nie Wut zeigt? Ist man dann schon nah dran an einer Depression? Es kann pathologisch sein, wenn man gar keine Emotionen zeigt. Es gibt Leute, die überreguliert sind und den Frust immer herunterschlucken, statt die Information daraus nutzen: Ich muss etwas ändern. Das kann gesundheitliche Folgen haben. (mem)

Um die Spieler und Betreiber vor den Nebenwirkungen allzu heftiger Emotionsausbrüche zu schützen, gibt es Regeln. Als Erstes müssen alle eine Vereinbarung unterschreiben. Mit dieser bestätigen die Teilnehmenden, dass sie die Risiken des Spiels auf sich nehmen. Danach erklären die Betreiber die Sicherheitsvorschriften: Man darf beispielsweise nicht zur gleichen Zeit wie ein anderer Mitspieler eine Waffe in der Hand halten. Es sind maximal drei Spieler pro Runde erlaubt. Und mit den Wurfgeschossen soll man nur auf die weisse Wand zielen. Anschliessend wird den Teilnehmenden ein weisser, reissfester Anzug verpasst.



Zusammen mit den schwarzen Gummihandschuhen und dem Helm mit Panzerglas sieht man aus, als würde man als Nächstes eine Rakete zum Mond besteigen. Wer noch nicht genügend negative Gefühle spürt, kann das Handy an die Musikboxen anschliessen. Der wummernde Bass, die rote Wandfarbe und die Zielscheibe vor der Nase schaffen die perfekte Aggro-Atmosphäre: Jetzt kann die Emotionsbombe platzen. An der Rückwand warten Brecheisen, Vorschlaghämmer und Baseballschläger auf ihren Einsatz. Trotz der schweren Geschütze haben die Betreiber keine Angst vor den randalierenden Besuchern.

Kein Zutritt für Betrunkene und Minderjährige

In bestimmten Fällen sei es möglich, Stressabbauwillige abzuweisen. Etwa solche, die betrunken seien oder bei denen man ein schlechtes Gefühl habe. Ausgeschlossen sind Minderjährige. «Die Leute kommen nicht zum Prügeln», sagt Nekrasova. Wer eine Schlägerei sucht, muss dafür nicht extra nach Lausanne fahren. «Bei uns sollen die Leute Spass haben und den Emotionen freien Lauf lassen», sagt Katz.

Nach einer Viertelstunde Randalieren im Rage Room steht man wieder im Freien. Zurück bleiben ein Haufen Scherben und zersplitterte elektronische Geräte. Diese müssen die Stressbefreiten nicht selbst beseitigen. Sie bleiben da, als Kulisse und Inspiration für die nächste Runde. Der Verursacher verlässt, bestenfalls entspannt, ansonsten zumindest um rund 40 Franken leichter das Terrain.