Der kleine Prinz heisst Louis Arthur Charles

"Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich bekanntzugeben, dass ihr Sohn Louis Arthur Charles heisst", erklärte der Palast. Es ist das dritte Kind Paars von Kate und Prinz William: ihr Ältester, George, ist viereinhalb Jahre alt, seine Schwester Charlotte wird am 2. Mai drei Jahre alt.

Die Briten sind es gewohnt, in Sachen Namensgebung von der Royal Family auf die Folter gespannt zu werden. Bei George und Charlotte musste sich die Öffentlichkeit allerdings nur zwei Tage gedulden. In den britischen Wettbüros zählten unter den Jungennamen Arthur, Albert, James und Philip zu den Favoriten. (sda/afp)

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ