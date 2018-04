Das Comeback von LSD

Forschung In den psychedelischen Kreisen wird der 19. April weltweit als «Bicycle Day» gefeiert. Es ist der Tag, an dem 1943 der Sandoz-Chemiker Albert Hofmann (1906–2008) eine Substanz aus dem Mutterkornpilz synthetisiert und im Selbstversuch eingenommen hat. Aufgrund der einsetzenden Wirkungen musste Hofmann das Labor frühzeitig verlassen. Begleitet von seiner Labor­assistentin, fuhr er mit dem Velo «berauscht» nach Hause. Eigentlich hatte der Chemiker aus dem Lysergsäure- diäthylamid ein Kreislaufstimulans entwickeln wollen. Doch jetzt erlebte er den ersten LSD-Trip in der Geschichte.

Sandoz vermarktete in den 1950er- und 1960er-Jahren die Substanz als Delysid. Zahlreiche psychiatrische und medizinische Forschungen und Studien wurden mit der hoch psychoaktiven Substanz durchgeführt. Auch der amerikanische Geheimdienst CIA experimentierte mit LSD. Ab 1960 gelangte die Substanz immer mehr in den Freizeitgebrauch und wurde zu einem Katalysator der Hippie-Bewegung. Der Massenkonsum wurde zu einem Problem, zumal die damit verbundenen Botschaften und Lebensweisen den politischen Behörden ein Dorn im Auge waren. Dies führte schliesslich zu einem Verbot von LSD.

Trotzdem ist LSD im Untergrund weiter konsumiert worden und hat seit Mitte der 1990er-Jahre – nicht zuletzt mit dem Aufkommen der Partykultur – auch hier ein Comeback erfahren. Gleichzeitig wurden die Bedingungen für eine Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Forschung mit LSD gelockert. (pb)