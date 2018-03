BRAND ⋅ In einem unbewohnten Chalet in Morgins VS ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer wurde von einer Drittperson gemeldet, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Die Feuerwehren Dents-du-Midi konnte den Brand mit Unterstützung der Stützpunktfeuerwehr Monthey und Haut-Lac löschen. Zur Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet. (sda)